Volley, stavolta ha passato il limite: tra le lenzuola si vede tutto

Volley, questa volta ci è mancato veramente poco: questa foto non lascia neanche un po’ di spazio all’immaginazione.

Se il suo desiderio era quello di calamitare l’attenzione del pubblico internazionale, tutto si può dire meno che non ci sia riuscita. Non avrà rimpianto neanche per un secondo, quindi, la decisione, maturata nello scorso mese di marzo, di lasciare il suo sport del cuore in favore di un’attività che la appagasse ancor di più.

La Kayla Simmons stella del volley non esiste più. O meglio, è ancora lì, da qualche parte, ma è stata soppiantata da una social model che posta così tanti contenuti da capogiro che il suo profilo social è oramai diventato rovente. In tutti i sensi. Bollenti sono di certo le fotografie con cui delizia i follower ogni giorno e attraverso le quali documenta la sua quotidianità. Una quotidianità “leggera”, fatta di relax e di divertimento, ma anche di vacanze da sogno, come quella, appunto, che si è concessa questa estate in Grecia. Nella terra degli dei, poi, si è letteralmente superata. Ha pubblicato un enorme quantitativo di scatti e reel che quasi sembrava, addirittura, di essere lì, in sua compagnia.

Peccato solo che questo privilegio spetti a pochi eletti e che non tutti possano ammirare da vicino le curve stratosferiche di quella che, per ovvie ragioni, è stata ribattezzata negli ultimi mesi come la pallavolista più sexy del mondo e di tutti i tempi. E se vi state chiedendo come mai si sia optato per un tale appellativo, aspettate di vedere le ultime foto che ha condiviso con i suoi follower.

Volley, la spallina scivola giù e lo spettacolo è servito

L’ex reginetta del volley, oggi star di Instagram e di OnlyFans, la piattaforma di contenuti a pagamento per adulti, si è superata. Anzi, potremmo addirittura dire che ha oltrepassato ogni limite. Già, perché Kayla Simmons sta giocando col fuoco e non ha alcuna paura, a quanto pare, di scottarsi.

Il carosello di foto in cui posa tra le lenzuola ha deliziato i suoi follower come nessun altro contenuto multimediale prima d’ora. L’abbiamo spesso vista con il décolleté e il lato B in bella mostra, ma il top che indossa stavolta non sembra avere intenzione di rimanere su.

La spallina scivola lentamente e questo ci assicura uno spettacolo senza precedenti. Il lato A è lì, in primissimo piano, e il top copre solo lo stretto indispensabile. Una foto che non lascia spazio all’immaginazione e che tantissimi cuori, ne siamo certi, avrà fatto battere all’unisono.