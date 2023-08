Scommesse, l’inizio è col botto: oltre mille euro vinti così

Scommesse, ad agosto i colpi sono stati tantissimi. Adesso con l’inizio della Serie A si potrebbe decisamente volare. Il colpo è arrivato subito

La Serie A è ripartita sabato, ma nel corso di questo mese di agosto sono stati diversi i colpi piazzati dagli scommettitori che tra Mondiale Femminile e preliminari delle varie coppe europee, si sono dati da fare. Ma sappiamo benissimo che il massimo campionato italiano è quello che attira più di tutti. E sabato, come sappiamo, ha iniziato il Napoli campione sul campo del Frosinone.

E la squadra di Rudi Garcia che ha preso il posto di Spalletti da poco diventato il commissario tecnico della nazionale, con il 3-1 contro la squadra di Di Francesco ha regalato immediatamente una vincita importante, così come racconta Agimeg.it. Ricordiamo che il Napoli, lo scorso anno, con il 5-1 sulla Juventus era riuscito a far vincere ad una fortunato scommettitore oltre 50mila euro. Questa volta parliamo di molti meno soldi, ma vuoi vedere la soddisfazione di iniziare col botto?

Scommesse, oltre mille euro con il 3-1

La schedina vincente è stata giocata nell’agenzia Eurobet di Caserta. E qualcuno ha deciso di giocare cento euro sul risultato esatto del Napoli contro il Frosinone. Una quota a 12. Quindi, se la matematica non è un’opinione, con la cifra investita il fortunato giocatore ha vinto mille e duecento euro. E per essere solamente la prima partita di questo campionato non è per nulla male. Un grande colpo quindi, uno di quelli che possono indirizzare la stagione.

Con questa vincita ci sono ovviamente quelle disponibilità economiche che servono per affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione di Serie A e non solo. Perché poi come si dice: chi ben comincia è sempre a metà dell’opera. E probabilmente è così in questo caso. Chissà che già nel prossimo weekend non ci possa essere un colpo del genere, sempre con un altro risultato esatto.