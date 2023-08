Kayla Simmons, la Grecia ai sui piedi: Lato B da urlo

Kayla Simmons, la Grecia ai piedi dell’influencer: il lato B, in bella mostra, è davvero da urlo. Fan in delirio sui social

Non smette mai di far vedere le sue curve ai fan. Impossibile farlo, ovviamente: lei, il suo seguito, se lo è creato pure in questo modo, mettendo in evidenza delle curve da capogiro che sono apprezzate a dismisura dai suoi seguaci su Instagram. Figuriamoci se adesso, l’influencer e sportiva americana, si sarebbe potuta fermare in questo momento estivo.

Da un poco di tempo Kayla Simmons è in vacanza in Grecia: tra Santorini e tutte le altre isolette di quella nazione che fa del turismo estivo il proprio punto di forza. E poteva mai esimersi dal mettere ancora in bella mostra tutto quello che è il suo splendore fisico. No, evidentemente no, non lo poteva sicuramente fare. Di scatti mozzafiato in questo periodo ne ha regalati tanti a chi la segue su Instagram: un social dove lei ha oltre un milione di seguaci. Forse troppo pochi, quindi vale la pena calcare ancora la mano. In uno degli ultimi scatti pubblicati ha deciso di mettere in evidenza il suo Lato B, tant’è che tutta la Grecia e non solo Santorini in questo caso è ai suoi piedi. Lei si fa fotografare con la piccola isoletta composta da case bianche e tetti azzurri che, però, nessuno secondo noi noterà. Quello che interessa è altro. E lei lo sa bene.

Kayla Simmons, lato B da urlo

La foto che potete ammirare sotto è una di quelle che non possono sicuramente passare inosservate. Ed è stata inserita in un album di dieci scatti, il massimo per un post su Instagram. Ma senza dubbio, questa, è quella che riesce maggiormente ad attirare l’attenzione di tutti quelli che la seguono. Un’attenzione altissima che si può notare, inoltre, da quello che è un numero di like esagerato per un solo post.

Kayla come detto in questo caso mette in mostra il Lato B perfetto, reso così perfetto da quello che è un continuo allenamento. Un allenamento quotidiano che dà dei risultati importanti. Ed è davvero sotto gli occhi di tutti.