Camila Giorgi fa cucù | Inutile nasconderlo: si vede comunque

Camila Giorgi, il selfie allo specchio ha improvvisamente surriscaldato l’animo dei fan: il suo look è davvero micidiale.

Un anno fa, di questi tempi, si apprestava ad uscire allo scoperto. Più o meno. Non ha mai realmente ufficializzato la sua relazione con il tennista argentino Santiago Rodriguez Taverna, ma i due piccioncini erano stati colti in flagrante proprio dietro le quinte dell’edizione 2022 dello Us Open.

Al Flushing Meadows ci tornerà da single – ne siamo proprio sicuri? – essendo naufragata già da diversi mesi la relazione con il suo collega. Sola ma di certo non disperata, dal momento che Camila Giorgi ha più volte dato prova di essere sufficientemente sicura di sé da non avere bisogno di nessuno al suo fianco. Si basta da sola, per così dire, fermo restando che anche per lei, un giorno, arriverà il grande amore. Credeva di averlo trovato, per la verità, qualche anno fa. Stava per convolare a nozze con Giacomo Miccini, anche lui tennista, salvo poi ripensarci prima che fosse troppo tardi. Il matrimonio era così saltato e i due, ovviamente, avevano rotto in via definitiva.

C’è stato qualcun altro nella sua vita nel frattempo, come appunto l’argentino Taverna, ma la bella Camila non sembra avere ancora trovato la persona con cui valga la pena dividere tutto. Le gioie e i dolori, le soddisfazioni e i dispiaceri. Fortuna, almeno quello, che ha sempre e comunque il tennis.

Camila Giorgi, minigonna e tacchi alti: superlativa

Nell’ultima stagione, fatta eccezione per la vittoria in quel di Merida, non ha collezionato molti risultati degni di nota. Ha comunque dimostrato di essere ancora in ottima forma e di potere aspirare a vittorie di un certo prestigio.

Nel recente torneo di Cincinnati, il Masters 1000 Western & Southern Open, ha sventolato bandiera bianca nel corso del terzo set, per via di un problema fisico. Speriamo allora che possa rimettersi in sesto in tempo per l’ormai imminente Us Open. A giudicare dallo scatto che ha postato qualche ora fa, comunque, non dovrebbero esserci problemi.

Camila ha voluto giocare a nascondino con i suoi fan, coprendo il volto in questo spaziale selfie allo specchio. Si vede comunque che indossa un paio di sandali con il tacco vertiginoso e che la sua minigonna è talmente microscopica da non lasciare spazio all’immaginazione. Per non parlare, poi, della scollatura del suo top, che ha dato decisamente il colpo di grazia ai fan, già messi a dura prova. Ma tant’è. Con Camila, insomma, le sorprese non finiscono mai.