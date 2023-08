I pronostici di domenica 20 agosto: Serie A, Serie B, Premier League e Bundesliga

I pronostici di domenica 20 agosto: prosegue la giornata di Serie A. In campo le due romane e la Juve. In Premier primo derby londinese stagionale.

In Serie A è il giorno dell’esordio della Juventus, che riparte proprio da dove aveva lasciato. Gli uomini di Massimiliano Allegri saranno di scena allo stadio Friuli, in cui poco più di due mesi fa avevano chiuso il loro campionato con una vittoria – sostanzialmente inutile ai fini della classifica – ottenuta grazie ad una rete di Federico Chiesa.

La squadra di Andrea Sottil ha cambiato tanto ma resta un avversario ostico e che potrebbe dare filo da torcere alla Vecchia Signora. La Juve però vuole partire subito forte, con l’obiettivo di non ripetere l’errore degli ultimi anni. Si può puntare sulla vittoria di Danilo e compagni in un match che si profila più tirato del previsto. In campo anche le due romane: la Roma alle prese con numerose assenze (Dybala, Pellegrini e lo stesso Mourinho) ospita la la Salernitana, mentre la Lazio dovrà fare attenzione a Lecce, squadra che lo scorso anno non ha mai battuto. Spettacolo in vista invece in Sassuolo-Atalanta.

Pronostici altre partite

In Premier League c’è un derby londinese tutto da seguire: si danno battaglia West Ham e Chelsea. I Blues hanno ben figurato all’esordio con il Liverpool e dovrebbero uscire da London Stadium con almeno un punto in tasca.

Qualche ora prima tocca all’Aston Villa, che ha appena acquistato Nicolò Zaniolo: Emery vuole ripartire dopo la batosta rimediata al debutto con il Newcastle. Partita sulla carta comoda anche per il Barcellona di Xavi, che cerca il primo successo in campionato: il Cadice sembra avere poche chance in Catalogna. In Germania l’Eintracht Francoforte dovrebbe avere vita facile contro il neopromosso Darmstadt.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Barcellona vincente e nessun gol subito in Barcellona-Cadice, Liga, ore 19:30

Vincenti

• Lille (in Lille-Nantes, Ligue 1, ore 13:00)

• Aston Villa (in Aston Villa-Everton, Premier League, ore 15:00) • Union Berlino (in Union Berlino-Mainz, Bundesliga, ore 15:30) • Juventus (in Udinese-Juventus, Serie A, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Eintracht Francoforte-Darmstadt, Bundesliga, ore 17:30

• Sassuolo-Atalanta, Serie A, ore 18:30 • Monaco-Strasburgo, Ligue 1, ore 19:00 • Cittadella-Reggiana, Serie B, ore 20:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Lorient-Nizza, Ligue 1, ore 15:30

• West Ham-Chelsea, Premier League, ore 17:30

• Lecce-Lazio, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio in Venezia-Como, Serie B, ore 20:30