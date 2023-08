Tennis, sirena di marmo | Lato B indimenticabile: social su di giri

Tennis, la prospettiva pericolosa mette in evidenza un lato B da manuale: boom di like per la foto in bikini.

Molti tennisti lo hanno fatto subito dopo Wimbledon. Diego Schwartzman, invece, ha preferito aspettare agosto, per regalarsi qualche giorno di vacanza. E la sconfitta subita a Cincinnati in occasione delle qualificazioni, per quanto dolorosa, è stata in un certo senso provvidenziale.

Gli ha permesso, infatti, di partire alla volta del Portogallo e di staccare un po’ la spina in attesa che sia tempo di tornare in campo. L’Us Open, quarto ed ultimo Slam della stagione, è ormai all’orizzonte, ma qualche giorno di relax, dopo otto mesi così dispendiosi a livello di energie psicofisiche, se lo meritava proprio. Con lui c’è ovviamente Eugenia De Martino, ormai diventata una delle wag del tennis più amate in assoluto. La sua bellezza fuori dal comune ha fatto sì che il popolo dei social la notasse e, da quel momento in poi, è iniziata la sua ascesa su Instagram.

Bionda e statuaria, solare e con l’incarnato che pare di porcellana, lady Schwartzman è un’autentica visione. Segue il suo Diego ogni volta che può ed è la sua tifosa numero 1, ma dedica gran parte del suo tempo anche agli altri affetti e, perché no, alla cura del suo profilo social. Non è un caso, perciò, che il suo Instagram sia curatissimo e che tutti i contenuti in esso pubblicati siano spaziali.

Tennis, prospettiva pericolosa: lato B a tutto schermo

Nelle scorse ore, i due piccioncini hanno avuto modo di festeggiare una ricorrenza molto speciale: il compleanno del tennista di Buenos Aires, che ha compiuto 31 anni. Lei lo ha stupito con una torta, ma anche con un post sui social che ha fatto brillare gli occhi, ammettiamolo, un po’ a tutti.

“Buon compleanno – ecco la dedica di Eugenia a Diego – all’essere più spettacolare e incredibile del mondo e che sono fortunata ad avere come mio compagno, amico, fidanzato… Faccio fatica a trovare le parole per descriverti perché sei tutto ciò che desideravo. L’unica cosa che desidero nella vita è che le ti capitino le cose più belle, perché te lo meriti più di chiunque altro, perché mi insegni tante cose e imparo ogni giorno da te. Perché so che tutto ciò che è bello arriverà moltiplicato per mille. Sei il mio orgoglio e il meglio della mia vita”.

E hanno fatto brillare gli occhi ai fan, per la verità, anche le foto in bikini pubblicate in questi giorni. La De Martino ne sfoggia uno talmente minimal che, nella foto che la ritrae da dietro, il suo lato B è in primissimo piano. Scultoreo e, questo è poco ma sicuro, anche indimenticabile.