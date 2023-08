Tennis, laccetti dispettosi: décolleté a tutto schermo

Tennis, intrecci pericolosi e prospettive da togliere il fiato: la wag del momento fa strage di cuori su Instagram e non solo.

In Canada non è neanche sceso in campo. Ha saggiamente dato forfait per via di un dolore alla schiena, consapevole del fatto che non fosse il caso di rischiare. Si è rimesso in piedi in tempo per il Masters 1000 successivo, quello di Cincinnati, ma neanche lì, per la verità, ha avuto troppa fortuna.

Grigor Dimitrov è stato eliminato al primo turno da Sascha Zverev, ragion per cui possiamo dire che la sua trasferta al di là dell’Oceano non sia andata un granché bene. Fortuna che, indipendentemente dai risultati sportivi, il bilancio finale della sua estate non può che essere positivo. Il tennista bulgaro ha inaugurato la bella stagione regalandosi un nuovo amore. Una storia che, per ovvie ragioni, ha tenuto banco offuscando molti degli altri flirt nati sotto il cocente sole estivo. Al suo fianco c’è ora la bellissima Madalina Ghenea, attrice e modella di origini rumene. I due sono usciti allo scoperto nel mese di maggio. In un primo momento hanno postato una foto piccante che li ritraeva insieme, ma che è scomparsa nel giro di pochi minuti dai rispettivi profili social.

C’era stato tutto il tempo, in ogni caso, di screenshottare l’immagine e di dedurre da essa che c’era molto più che del tenero tra il campione di tennis e la splendida attrice. A quello scatto ne sono seguiti molti altri e oramai i due piccioncini non si nascondono più: sono una coppia a tutti gli effetti e non sembrano avere la benché minima intenzione di separarsi.

Tennis, intrecci pericolosi: si vede tutto

Madalina lo segue tra i vari tornei ogni volta che i suoi impegni lavorativi glielo consentono, ma gli ultimi giorni, per forza di cose, hanno dovuto trascorrerli a distanza. Lei è in vacanza con la figlia e s’intrattiene spesso e volentieri sui social, dove continua ad avere un seguito veramente pazzesco.

Il perché è presto detto. La sua gallery di Instagram pullula di scatti mozzafiato che ce la mostrano nelle versioni più svariate. Sul set, intenta a posare con indosso lingerie piccante da togliere il fiato, ma anche in spiaggia, mentre sfoggia bikini microscopici che mettono bene in mostra le sue curve da paura.

Anche quella che ha postato qualche ora fa avrà causato un po’ di tumulto nel cyberspazio, visto e considerato che l’abito che ha indosso è a tratti illegale. Ha uno scollo talmente profondo e un gioco di intrecci al centro che il suo lato A è praticamente in bella vista. E possiamo solo immaginare, allora, quanti cuori avrà infranto con questa foto…