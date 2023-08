Tennis, shooting rovente sulla terra rossa: prospettiva pericolosa

Tennis, abito trasparente e biancheria sexy in bella vista: ecco le foto che hanno steso il popolo dei social network.

Tanti avvistamenti. Addirittura troppi, per poter ancora parlare di casualità o di coincidenze fortuite. Sembra ormai ufficiale, perciò, che una nuova coppia supersexy abbia visto la luce nel corso di quest’estate rovente. E poco importa che non siano ancora usciti allo scoperto, perché potrebbe essere questione di giorni. O, magari, di ore.

I fotografi del Daily Mail li hanno beccati, ancora una volta, mentre entravano in uno degli hotel più lussuosi del quartiere Mayfair di Londra. Separatamente, come se bastasse questo a depistare i paparazzi. Avevano disseminato già talmente tanti indizi, Irina Shayk e Tom Brady, che non ci è voluto molto per fare due più due. La super top model e l’ex giocatore di football erano chiaramente insieme e a nulla sono valsi i goffi tentativi di nascondersi e di mantenere un minimo di privacy. Cosa praticamente impossibile, se vogliamo, per due star del loro calibro.

La notizia del loro flirt ha iniziato ad infiammare il gossip già un mese fa, il 22 luglio scorso quando l’atleta è stato pizzicato mentre si introduceva, guarda caso, a casa della splendida modella russa. Nel bel mezzo della notte, come se non bastasse, il che ha contribuito a fugare ogni dubbio circa l’effettiva natura della loro relazione. Gli avvistamenti che hanno fatto seguito a quella paparazzata sono stati discreti, ma sufficienti a sostenere la teoria secondo la quale ci sarebbe del tenero tra Tom ed Irina.

Tennis o football? Questo è il problema…

Sarà pure un cliché – lo sportivo che si innamora della modella – ma sta di fatto che le indiscrezioni sul loro conto continuano a tenere banco. Tanto più che la Shayk non fa nulla per non farsi notare e si ostina a mettere in mostra, sui social network, tutte le “armi” di cui deve essersi servita per fare breccia nel cuore di Brady.

Le ultime foto, in particolar modo, hanno lasciato il popolo dei social senza fiato. Benché al momento abbia per ovvie ragioni una predilezione per il football, la sua incursione nel mondo del tennis non è affatto passata inosservata. La super top model ha posato per uno shooting che non esiteremmo a definire bollente in un campo di terra rossa, regalandoci delle prospettive illegali. Pericolosissime.

Indossa un abitino giallo trasparente, con la biancheria intima a vista, ed è di una sensualità tale da mozzare il fiato. Perché mai dovrebbe sorprenderci, quindi, che un sex symbol come Tom Brady si sia invaghito, tra tante, proprio di lei?