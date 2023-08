I pronostici di sabato 19 agosto: Serie A, Serie B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di sabato 19 agosto: è il giorno della Serie A che riapre i battenti con ben quattro anticipi. Due big match in Premier League.

Finalmente il tanto atteso weekend della Serie A. Il massimo campionato italiano ricomincia con ben quattro anticipi, che vedranno protagonisti anche i campioni d’Italia in carica del Napoli. Gli azzurri, guidati da Rudi Garcia – il francese ha preso il posto di Luciano Spalletti, che ha preferito lasciare da vincente – dovrebbero esordire con una vittoria sul campo del neopromosso Frosinone, nonostante la pesante assenza di Kvaratskhelia.

In serata scende in campo anche l’Inter nel derby con il Monza. Lo scorso anno i brianzoli resero la vita difficile ai nerazzurri sia all’andata che al ritorno e verosimilmente si faranno valere anche stavolta, considerando che la difesa di Inzaghi ha scricchiolato nelle amichevoli precampionato. Interessante la sfida tra il neopromosso Genoa di Gilardino e la Fiorentina di Vincenzo Italiano: in un Marassi tutto esaurito per la Viola non sarà semplice uscire con i tre punti e tenere la porta inviolata. Equilibrio, invece, tra Empoli e Verona.

Pronostici altre partite

In Premier League sono in programma due gare potenzialmente spettacolari: il Tottenham ospita il Manchester United, mentre il Manchester City, che ha appena conquistato la Supercoppa Europea, accoglie all’Etihad Stadium l’esuberante e ambizioso Newcastle.

In Francia il Psg, dopo aver reintegrato Mbappé, dovrebbe centrare il primo successo nella trasferta di Tolosa. Vittoria alla portata pure per il Real Madrid di Ancelotti, impegnato sul campo dell’Almeria. Si gioca infine anche in Bundesliga: dovrebbe riservare emozioni Bayer Leverkusen-Lipsia, così come il match tra Borussia Dortmund e Colonia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inter evita la sconfitta e almeno un gol per parte in Inter-Monza, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Liverpool (in Liverpool-Bournemouth, Premier League, ore 16:00)

• Napoli (in Frosinone-Napoli, Serie A, ore 18:30) • Manchester City (in Manchester City-Newcastle, Premier League, ore 21:00) • PSG (in Tolosa-PSG, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bayer Leverkusen-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Wolverhampton-Brighton, Premier League, ore 16:00 • Borussia Dortmund-Colonia, Bundesliga, ore 18:30 • Almeria-Real Madrid, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra

• Hoffenheim-Friburgo, Bundesliga, ore 15:30

• Tottenham-Manchester United, Premier League, ore 18:30

• Genoa-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio in Osasuna-Athletic Bilbao, Liga, ore 21:30