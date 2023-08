Tennis, acqua cristallina e lato B da urlo: Instagram in tilt

Tennis, gli scatti in bikini in riva al mare hanno mandato il web in delirio: il lato B è semplicemente da urlo.

Da sempre considerata un’icona di sensualità, questa volta la protagonista del nostro articolo ha voluto proprio esagerare, con un carosello di foto in riva al mare che ha mandato i social in tilt. Definirla bellissima è poco e, con quel bikini microscopico addosso, ha lasciato tutti senza parole.

Il suo nome, negli ultimi mesi, ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis. Il nuovo anno, infatti, è cominciato con l’ufficializzazione di una nuova e fantastica relazione. Stiamo parlando di Melissa Satta che, dallo scorso gennaio, ha fatto sapere a tutto il mondo del suo amore con Matteo Berrettini. La showgirl e il tennista formano una coppia sempre più affiata e, ovviamente, sulla bocca di tutti.

Dopo essere stata avvistati insieme in diverse occasioni, hanno deciso di rendere il tutto ufficiale. E se inizialmente sono stati definiti come la coppia dell’anno, col passare del tempo la loro unione è stata messa alla prova dalle tante polemiche scoppiate online. Il pubblico ha accusato, in particolare, la Satta di essere solamente una distrazione per il suo compagno.

Tennis, Melissa Satta in riva al mare lascia tutti senza parole: semplicemente meravigliosa

Berrettini, in effetti, ha dovuto fare i conti con un periodo decisamente buio, segnato da una serie di infortuni e ritiri che, sui social, hanno attirato le critiche degli haters. Il tennista, celebre in tutto il mondo per i suoi successi, è stato rimproverato di prestare meno attenzione allo sport. Sia Matteo che Melissa hanno risposto alle accuse, dimostrando di essere sempre pronti a supportarsi a vicenda.

Le cose, tra i due, procedono per il meglio e in queste ultime settimane si sono goduti le loro vacanze all’insegna del mare, del sole e dell’amore. Negli scorsi giorni Berrettini ha dovuto lasciare la fidanzata per disputare il Canada Open, pronto a rimettersi in gioco dopo essere andando incontro ad una rinascita vera e propria. Intanto, la meravigliosa Melissa continua a trascorrere il suo tempo in Sardegna, per la precisione in Costa Smeralda.

Ed è proprio dalla spiaggia cristallina della bellissima località che ha lasciato il web a bocca spalancata con la sua ultima carrellata di foto. La Satta, per l’occasione, ha sfoggiato un bikini che le calza veramente a pennello. Il costume, alquanto striminzito, esalta appieno le sue forme splendide e i fan si sono potuti rifare gli occhi davanti al suo meraviglioso lato B. Da sempre appassionata di sport e fitness, la showgirl può vantare una silhouette incantevole.