Berrettini e Melissa Satta presto all’altare: la bomba inaspettata arriva da Roma

Berrettini e Melissa Satta, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno: nessuno se l’aspettava tanto presto.

La tempesta s’è acquetata. Almeno per il momento. Già, perché siamo pronti a scommettere che la coppia più cool del momento tornerà nell’occhio del ciclone ben presto, alla prima occasione utile. Quando, presumiamo, Matteo Berrettini perderà di nuovo una partita.

I suoi haters hanno riposto l’ascia di guerra dopo la sua, tutto sommato notevole, cavalcata in quel di Wimbledon. Era arrivato all’All England Club senza un minimo di preparazione ed era reduce, come se non bastasse, dalla legnata che il suo amico Lorenzo Sonego gli aveva dato sull’erba di Stoccarda. Non sembravano esserci i presupposti perché facesse un buon torneo, ma il martello romano ci ha ampiamente smentiti. Si è spinto sino agli ottavi di finale e il solo a fermarlo è stato Carlos Alcaraz, colui il quale, alla fine, ha messo in difficoltà perfino quello che credevamo essere il re incontrastato dello Slam britannico, ovvero Novak Djokovic.

Berrettini tornerà in campo presto, stavolta sul cemento. Una superficie sulla quale sa difendersi molto bene e con cui ha una grande confidenza. Vedremo, allora, se l’ottimo risultato raggiunto a Londra lo avrà motivato ben bene per il prosieguo della stagione e se, soprattutto, sarà in grado di giocare ai suoi soliti livelli.

Berrettini e Melissa Satta, l’indiscrezione del Circolo Aniene

I detrattori, dicevamo, lo stanno aspettando al varco. Ma lui, francamente, se ne infischia. Nonostante gli siano state gettate addosso valanghe di fango, per via della sua relazione con Melissa Satta, sembra felice come non mai. E sereno, soprattutto ora che è in Sardegna a rilassarsi, che dopo tutte queste critiche non era affatto scontato.

A raccontare quanto sia tranquillo Matteo in questa fase della sua vita sono stati gli amici del Circolo Aniene, il luogo in cui ha mosso i suoi primi passi nel mondo del tennis. “Per stare bene ha bisogno di serenità – hanno riferito alla rivista Nuovo – se è tornato a vincere è merito della ragazza con cui sta ora, Melissa, evidentemente è lei il trofeo più importante”.

Oltre ad avere ribaltato la prospettiva sulla storia d’amore più chiacchierata degli ultimi mesi, hanno poi sganciato una bomba. “Qui da noi – hanno aggiunto parlando di Berrettini – si dice spesso che una proposta di matrimonio potrebbe arrivare presto e sarebbe bellissimo, dopo tutto quello che hanno passato, vedere Matteo e Melissa all’altare”.