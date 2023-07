Liga Profesional, i pronostici sulla ventiseiesima giornata (22-26 luglio)

Liga Profesional, in Argentina la penultima giornata di campionato è spalmata su quattro giorni: notizie e pronostici.

La Liga Profesional, il massimo torneo calcistico argentino, è ormai agli sgoccioli. Il River Plate si è laureato campione con tre giornate d’anticipo, mettendo le mani sul suo trentottesimo titolo: decisiva la vittoria per 3-1 ai danni dell’Estudiantes, che ha mandato in estasi gli uomini allenati dall’ex difensore del Bayern Monaco Martin Demichelis.

Ora non resta che scoprire chi si qualificherà alle prossime competizioni internazionali: si considererà la Tabla anual, vale a dire i punti totalizzati da ogni squadra sia in questo torneo che nella successiva Copa de la Liga Professional, che una volta terminato il campionato vero e proprio andrà a determinare anche le retrocessioni. La giornata numero 26, la penultima di questa Liga Profesional 2023, si apre con la sfida tra San Lorenzo e Argentinos Juniors. I Cuervos non sono più in lotta per il titolo ma restano terzi in classifica e non perdono una partita da maggio, con una striscia positiva che dura da ben 11 partite. Serie che dovrebbe allungarsi anche contro gli Argentinos Juniors, che in trasferta arrancano e soprattutto segnano con il contagocce. Attraversa un momento positivo anche l’Atletico Tucuman, che ha vinto tre delle ultime quattro partite, nelle quali non ha concesso neanche un gol: dovrebbe evitare la sconfitta anche contro l’incostante Independiente, che ha addirittura meno punti in classifica (31 contro 28).

Punta a consolidare il secondo posto dietro al River campione il Talleres: il club di Cordoba viene da cinque risultati utili, tra cui il successo in Copa Argentina proprio contro i Millonarios e non dovrebbe avere problemi ad avere la meglio sul Gimnasia y Esgrima.

Liga Profesional: Boca Juniors, niente passi falsi

Ha esteso il suo record di imbattibilità a 9 partite il Racing Club, riscattando così un inizio tutt’altro che brillante. La Academia, guidata da Fernando Gago, è infatti 14esima in classifica. E i rimpianti non sono pochi se pensiamo a dove sarebbe potuta essere se avesse avuto questa costanza anche nella prima parte di campionato.

Immaginiamo un altro risultato positivo nel match contro il Central Cordoba, che tuttavia ha sempre segnato almeno un gol in tre delle ultime cinque partite giocate fuori casa: ci sono buone possibilità che ci riesca anche ad Avellaneda. Non può permettersi passi falsi infine il Boca Juniors, che contro il Newell’s Old Boys è chiamato a vincere per consolidare quantomeno l’ottavo posto e continuare ad inseguire un posto nelle prossime coppe internazionali. Nonostante l’assenza pesante di Varela a centrocampo, gli Xeneizes dovrebbero riuscire a piegare i rossoneri, anche con il supporto del pubblico della mitica Bombonera di Buenos Aires. Non ha più nulla da dire invece il River Plate dopo la grande festa per il titolo: potrebbe subire almeno una rete nella trasferta contro il più motivato Rosario Central. Match da almeno due gol anche quello tra Colon e Tigre. Quest’ultimo si appresta a dire addio al bomber Retegui, ormai ai dettagli con il Genoa.

Possibili vincenti

San Lorenzo o pareggio (in San Lorenzo-Argentinos Juniors, sabato 22 ore 20:30)

Atletico Tucuman o pareggio (in Atl. Tucuman-Independiente, domenica 23 ore 21:30)

Talleres (in Talleres-Gimnasia y Esgrima, lunedì 24 ore 21:30)

Racing Club (in Racing Club-Central Cordoba, martedì 25 ore 00:30)

Boca Juniors o pareggio (in Boca Juniors-Newell’s Old Boys, martedì 25 ore 01:45)

Liga Profesional: le partite da almeno un gol per parte

Estudiantes-Belgrano, sabato 22 ore 23:00

Rosario Central-River Plate, lunedì 24 ore 02:00

Banfield-Godoy Cruz, lunedì 24 ore 23:30

Le partite da almeno due gol complessivi

Racing Club-Central Cordoba, martedì 25 ore 00:30

Colon-Tigre, martedì 25 ore 23:00