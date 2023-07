Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di sabato 22 luglio

Brasileirao 2023, nelle prime cinque partite della sedicesima giornata scendono in campo anche Flamengo e Palmeiras: pronostici.

Il Flamengo, seconda forza del campionato, non è andato oltre due pareggi nelle ultime due giornate contro Palmeiras e Fluminense, perdendo ulteriore terreno nei confronti della capolista Botafogo. Sono dodici adesso i punti che separano il Mengao dall’altra squadra di Rio de Janeiro, finora una vera e propria schiacciasassi nonostante il cambio di allenatore.

La cura Sampaoli, insomma, ha funzionato soltanto a metà. Poche squadre nel Brasileirao possono contare su così tanta qualità dalla metà campo in su come quella allenata dal tecnico argentino ex Siviglia e Marsiglia, ma il problema del Flamengo, oltre alla discontinuità, continua ad essere una fase di non possesso tutt’altro che impeccabile, come dimostrano i 18 gol incassati in 15 giornate di campionato. Forti di un’imbattibilità che va avanti ormai da un mese – l’ultima sconfitta risale al 23 giugno – i rossoneri dovrebbero comunque tornare a vincere in uno degli anticipi del 16esimo turno. L’America Mineiro, prossimo avversario del Mengao, condivide l’ultimo posto in classifica con il Vasco da Gama ed ha collezionato la miseria di 9 punti. A risollevare gli animi degli uomini allenati da Wagner Mancini c’è ha pensato la Copa Sudamericana. In settimana, infatti, hanno travolto il Colo-Colo 5-1 nello spareggio, strappando così un pass per gli ottavi di finale.

Brasileirao 2023: Palmeiras, vittoria cercasi

Prosegue il momento negativo di un’altra big del calcio brasiliano, il Palmeiras campione in carica. Il Verdao di Abel Ferreira manca l’appuntamento con la vittoria da cinque partite, visto che ha perso pure le due sfide ravvicinate di Copa do Brasil contro il San Paolo.

In campionato i biancoverdi vengono da tre pareggi di fila, l’ultimo dei quali fatto registrare in casa dell’International (0-0). Tre mezzi passi falsi che, insieme alle due sconfitte rimediate a fine giugno con Bahia e Botafogo, hanno contribuito a farli precipitare addirittura in sesta posizione, a distanza siderale dal primo posto. I tre punti, a conti fatti, mancano da oltre un mese. Un digiuno che potrebbe essere interrotto nel match casalingo con il Fortaleza, squadra che in trasferta è molto meno temibile che in casa. Appaiono in netta ripresa invece i rivali del Corinthians, grazie ai quattro successi consecutivi ottenuti tra Brasileirao, Copa do Brasil e Copa Sudamericana. Il Timao ha dunque buone possibilità di evitare la sconfitta anche in casa del Bahia, reduce da quattro partite senza vittoria. Trasferta ostica per un San Paolo in salute, che ha vinto cinque delle ultime sei partite.

Tuttavia, il Tricolor farà fatica a fare bottino pieno in casa del Cuiabà, sempre molto solido tra le mura amiche. Chiude il programma del sabato la sfida tra Gremio e Atletico Mineiro, in campo nella notte italiana. I bianconeri hanno il quarto rendimento esterno del campionato e dovrebbero strappare almeno un punto contro il club di Porto Alegre.

Possibili vincenti

Flamengo (in Flamengo-America Mineiro, ore 21:00)

Palmeiras (in Palmeiras-Fortaleza, ore 21:00)

Corinthians o pareggio (in Bahia-Corinthians, ore 23:30)

Cuiabà o pareggio (in Cuiabà-San Paolo, ore 23:30)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Bahia-Corinthians, ore 23:30

Gremio-Atletico Mineiro, ore 02:00 (domenica)

La partita da almeno tre gol complessivi

Flamengo-America Mineiro, ore 21:00