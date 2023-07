WhatsApp, dì la verità: questo non te l’aspettavi | Novità rivoluzionaria

WhatsApp, finalmente ci siamo: sta per succedere. Ecco la novità rivoluzionaria che cambierà il nostro modo di chattare.

La versione web si era rivelata già di per sé utilissima. Ci ha permesso infatti di utilizzare WhatsApp anche dai pc e ha svincolato, di fatto, la nota app di messaggistica istantanea dagli smartphone, che in precedenza erano il presupposto fondamentale per usufruire del servizio fornito dal gruppo Meta.

La rivoluzione non è ancora finita, però. La notizia circolata in queste ore ha ulteriormente rallegrato i fan della mitica app simboleggiata da un’icona di colore verde e fatto capire loro che il vento sta per cambiare ancora una volta. L’annuncio ufficiale è atteso a breve, ma sono già trapelate indiscrezioni a sufficienza per poter tirare le somme. Possiamo quindi rivelarvi che WhatsApp sarà presto disponibile anche sui dispositivi wearable, ossia sugli smartwatch che hanno come sistema operativo Wear OS. Si potrà chattare direttamente dall’orologio, dunque, a patto che il proprio Wear OS sia aggiornato almeno alla versione 3. In caso contrario, non sarà in grado di supportare l’app di messaggistica istantanea.

Una volta che vi sarete accertati che il vostro smartphone possieda i requisiti necessari per usare WhatsApp tramite dispositivo wearable, potrete fare di tutto un po’ con un semplicissimo click. Potrete avviare nuove conversazioni con i vostri contatti, tanto per cominciare, ma anche ricevere ed effettuare telefonate e, ovviamente, rispondere ai messaggi che riceverete in chat. Il tutto direttamente dal polso, che è poi la grande novità di questo aggiornamento ormai in dirittura d’arrivo.

WhatsApp a portata di polso? Non è più un sogno

La versione wearable di WhatsApp vi consentirà, ancora, di registrare e ascoltare memo vocali, di usare le emoji all’interno delle vostre conversazioni e di avvalervi delle risposte veloci, molto utili quando non si ha tempo e modo di articolare dei messaggi un po’ più lunghi.

Nel caso in cui il vostro smartwatch sia dotato di connettività LTE, potrete usare il vostro WhatsApp per Wear OS anche se il vostro smartphone non si trova nelle immediate vicinanze. Immaginate di andare a fare jogging e di poter usare il vostro orologio per chattare: comodo, vero?

L’idea era nell’aria già da un po’, ma non è stato facile sviluppare una versione che fosse adatta ad un uso da polso. Si è poi fatto in modo che il suo rilascio coincidesse, per nulla casualmente, con il lancio dei nuovi Galaxy Watch Samsung, che potrebbero essere i primi con sistema Wear OS 4. Una mossa concertata, come evidente, per creare un po’ di hype attorno al mercato dei wearable.