Berrettini beato tra le veline: vacanze da divo in Costa Smeralda

Berrettini, ultimi giorni di fuoco in Sardegna prima della stagione sul cemento: così si sta circondando di bellezze mozzafiato.

Gli hanno contestato perfino questo. Che, dopo l’ottima ed inaspettata performance a Wimbledon, abbia fatto le valigie e sia volato in Sardegna insieme alla sua fidanzata, la showgirl Melissa Satta, anziché tornare a Montecarlo ad allenarsi. Ma Matteo Berrettini dovrebbe esserci abituato, oramai, alle polemiche sterili. O, almeno, lo speriamo.

Sbaglia chi crede che il martello romano si fosse riposato già abbastanza, nei due mesi che ha trascorso lontano dal campo per via del solito infortunio agli addominali. “Ho passato giorni interi nel letto a piangere” ha detto infatti l’ex numero 1 d’Italia all’All England Club, racchiudendo in una frase il dolore provato in quel periodo di stop forzato. Ben venga allora un po’ di relax, vero stavolta. Tanto più se accompagnato, come in questo caso, dalla consapevolezza di essere riuscito a riprendere in mano la sua carriera e con la certezza di poter scrivere, da questo momento in poi, una storia tutta nuova. Perché la sua stagione, in fondo, è iniziata per davvero solo due settimane fa, quando ha calcato quel tappeto verde a lui tanto caro e sorpreso tutti.

Fa bene, quindi, a spassarsela un po’, prima che suoni il gong e che sia tempo, per lui, di tornare in campo. Cosa che in ogni caso accadrà a breve: il tennista romano risulta iscritto al Canadian Open, che prenderà il via il 4 agosto prossimo, ragion per cui non gli resta molto tempo per godersi il mare cristallino e la fidanzata. A breve dovrà necessariamente lasciare la Sardegna e ricominciare ad allenarsi, se vuole ottenere buoni risultati sul cemento e collezionare qualche punto utile in ottica ranking.

Berrettini, Costa Smeralda in love… e in famiglia

Non si può certo dire, però, che queste vacanze in Costa Smeralda non se le sia godute. Anche perché accanto a sé non aveva solo la bellissima Melissa, ma anche un’altra ex velina altrettanto affascinante che, proprio come la Satta, ha voltato pagina da qualche tempo a questa parte.

Elisabetta Canalis, è di lei che stiamo parlando, ha rotto con il marito Brian Perri e sta, ora, con il fighter Georgian Cimpeanu. Anche loro si trovano in Sardegna, ragion per cui le due amiche hanno subito organizzato una reunion e portato con sé, naturalmente, i rispettivi fidanzati. Con loro c’erano anche i figli delle due stelle di Striscia la Notizia, Maddox e Skyler Eva. E, giacché si tratta a tutti gli effetti di una vacanza in famiglia, Berrettini ha invitato pure il fratello Jacopo, arrivato in Gallura in compagnia della sua dolce metà, Beatrice.

Le foto pubblicate da Whoopse ci raccontano una vacanza da “divi”, è vero, ma al tempo stesso a misura di famiglia. Tra coccole in spiaggia e giochi coi bimbi, gavettoni e bikini bollenti – quelli sfoggiati dalle due ex veline, naturalmente – una pausa relax all’insegna della normalità e dei nuovi amori era proprio quel che ci voleva prima del rush finale sul cemento.