I pronostici di giovedì 10 agosto: Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 10 agosto: ci sono le partite di qualificazione ai gironi di Europa League e Conference League.

Abbuffata di partite di Europa League e Conference League questo giovedì, in campo anche delle squadre conosciute al grande pubblico come il Fenerbahce che non dovrebbe avere problemi a ipotecare il passaggio del turno in casa contro il Maribor.

Vittoria interna probabile anche per l’altra squadra turca dell’Adana Demirspor contro l’Osijek. Segno “1” alla portata sempre restando in Conference League anche per Legia Varsavia, Sheriff Tiraspol e Rapid Vienna rispettivamente contro Austria Vienna, BATE Borisov e Debrecen.

Pronostici altre partite

Tra le partite che promettono un alto numero di gol occhio ai norvegesi del Bodo/Glimt che in casa in campo europeo sono abituati a dare spettacolo. Altre possibili goleade in Santa Coloma-AZ, Viktoria Plzen-Gzira Utd e Club Brugge-KA Akureyri.

Gol in arrivo ma in partite probabilmente più equilibrate anche in Rosenborg-Hearts e Aris Salonicco-Dinamo Kiev.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Fenerbahce vincente e almeno tre gol complessivi in Fenerbahce-NK Maribor, Conference League, ore 20:00

Vincenti

• Qarabag (in Qarabag-HJK Helsinki, Europa League, ore 18:00)

• Adana Demirspor (in Adana Demirspor-NK Osijek, Conference League, ore 19:00)

• Legia Varsavia (in Legia Varsavia-Austria Vienna, Conference League, ore 19:00)

• Sheriff Tiraspol (in Sheriff Tiraspol-BATE Borisov, Conference League, ore 19:00)

• Rapid Vienna (in Rapid Vienna-Debrecen, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Bodo/Glimt-Pyunik Yerevan, Conference League, ore 18:00

• Santa Coloma-AZ, Conference League, ore 19:00

• Adana Demirspor-NK Osijek, Conference League, ore 19:00

• Viktoria Plzen-Gzira Utd, Conference League, ore 19:00

• Club Brugge-KA Akureyri, Conference League, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Qarabag-HJK Helsinki, Europa League, ore 18:00

• Rosenborg-Hearts, Conference League, ore 19:00

• Aris Salonicco-Dinamo Kiev, Conference League, ore 19:00

Il “clamoroso”

Slavia Praga vincente e almeno un gol per squadra (in Slavia Praga-Dnipro, Europa League, ore 19:00)