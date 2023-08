Saudi Pro League 2023/2024: quando inizia e gli stranieri più famosi

Saudi Pro League 2023/2024: quando inizia il campionato che sta cercando di prendere tutti i big in Europa. Ecco gli “stranieri” che scenderanno in campo

Sono pochi i calciatori che giocano in Europa che hanno deciso di dire di no ai milioni arabi. Si possono contare sulle dita di una mano. Modric, ad esempio, è rimasto al Real Madrid. Gli altri invece hanno deciso di volare dall’altra parte del Mondo per giocare.

Il primo è stato Cristiano Ronaldo, che da gennaio in poi si sta cimentando in un campionato totalmente nuovo per lui. E il portoghese ovviamente ha il compito di portare il titolo, che nella prima stagione gli è sfilato di mano. E da quando inizierà a giocare CR7? Bene, la data d’avvio di quello che è il campionato forse più atteso – perché ha generato tanta curiosità – è fissata per il prossimo 12 agosto, e si concluderà nel maggio del 2024. Andiamo a vedere adesso quelli che sono i giocatori “stranieri” che giocheranno, con una sfilza di brasiliani che compongono le rose delle squadre. Il mercato lì, è giusto ricordarlo, è anche gestito dal governo che sta cercando in tutti i modi di rendere appetibile un campionato che, fino a quando non è arrivato Ronaldo, era sconosciuto. Da quel momento in poi le cose sono cambiate.

Saudi Pro League, ecco tutti gli stranieri

Sono 18 i club che inizieranno la stagione, un cambio anche questo visto che il numero delle squadre è salito di due rispetto alla passata stagione. Sì, si cercherà ovviamente di dare maggior appeal, e solamente un maggior numero di partite può regalare questa cosa.

Ogni squadra può avere in rosa al massimo 8 “stranieri”. La nazione più rappresentata è il Brasile con 26 giocatori. Nell’Al Nassr, squadra di Ronaldo, ci saranno anche Ospina, Alex Telles, Seko Fofana, Brozovic e Sadio Mané arrivato dal Bayern Monaco. Mentre Benzema e Kanté giocheranno nell’Al-Ittihad con Fabinho ex Liverpool e Jota. Koulibaly, nell’Al Hilal giocherà insieme a Ruben Neves, Malcom e Milinkovic Savic. Mentre il portiere Mendy difenderà i pali dell’Al Ahli dove ci saranno anche Allan Saint-Maximin, Firmino, Mahrez ed è in arrivo anche Ibanez.

Ah, in quel campionato, e precisamente nell’Abha, l’attaccante di riferimento sarà Caicedo. Sì, proprio lui, l’ex Lazio. Quello che segnava solamente negli ultimi minuti di gioco. Tant’è che per un certo punto non si è parlato più di zona Cesarini ma di zona Caicedo. Finità qui? Macché, chissà quanti ne arriveranno ancora da qui alla chiusura del mercato, fissato il 20 settembre dopo quelli dei principali campionati europei.

Le partite più importanti del campionato, una a giornata, verranno trasmesse in chiaro da La7.