Gratta e Vinci da 10 euro, quali preferire: lo dicono i numeri che sono visibili e consultabili da tutti. Per vincere serve anche esperienza

I Gratta e Vinci sono un gioco istantaneo che permette di sognare la vincita che può anche cambiare la vita. Succede raramente, c’è da dirlo, ma succede. E c’è qualcuno che giustamente questa vincita la vuole centrare magari giocando con astuzia e non come succede sempre, acquistano quel tagliando che piace di più.

Sul sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli infatti, c’è la descrizione del gioco di ogni singolo biglietto e soprattutto ci sono, cosa assai importante, quelle che sono le probabilità di vincita dei tagliandi. In questo caso il nostro focus lo piazziamo in quelli da 10euro che hanno un valore commerciale onesto – si arriva come sappiamo fino a 25euro – e che possono regalare anche una enorme somma. Anche un milione di euro, a dire il vero. Quindi ogni tanto e giocando ovviamente con parsimonia, il colpo grosso lo si potrebbe anche tentare. Andiamo a vedere quindi, nel dettaglio, quelli che sono possono numeri alla mano regalare una vincita.

Gratta e Vinci da 10euro, ecco quali comprare

Negli ultimi giorni vi abbiamo parlato del Numerissimi, che è uno che ha questo costo che è da comprare soprattutto per quello che sta regalando. Tra il mese di giugno e quello di luglio infatti per ben due volte è stata centrata la vincita di 100mila euro. Che non sono decisamente male.

Ma al costo di 10euro come spiegato sono diversi i tagliandi che si possono acquistare al tabacchino ma che si possono grattare anche online attraverso l’applicazione o il sito. E ce ne sono alcuni, come il Turbo Cash ad esempio, che è particolarmente consigliato per quella che è la vincita minima che in questo caso è superiore a quello che è il costo stesso del tagliando. Insomma, sotto avete la tabella con i principali grattini. A voi la scelta.

Bonus tutto per tutto: 1 biglietto ogni 7,76, 1 biglietto ogni 6.480.000.

Freccette Insieme: 1 biglietto ogni 12,46, 1 biglietto ogni 6.240.000

Il Mega Miliardario: 1 biglietto ogni 7,21, 1 biglietto ogni 8.400.000

Nuovo 50 X: 1 biglietto ogni 9,20, 1 biglietto ogni 8.880.000.

Sfinge D’oro: 1 biglietto ogni 6,84, 1 biglietto ogni 9.840.000.

Turbo Cash: 1 biglietto ogni 6,17,1 biglietto ogni 8.8800.000.