Tennis, l’Italia ti fa sexy: spacco e bikini da togliere il fiato

Tennis, gli scatti inediti nel Bel Paese hanno lasciato i suoi follower senza fiato: Marina alla conquista dei social.

Il buon cibo, il mare cristallino, la gente cordiale e ospitale. E ancora, i paesaggi da sogno, le spiagge incontaminate, la natura maestosa e selvaggia e una tradizione tutta da scoprire. Non è facile elencare tutto d’un fiato le ragioni per cui scegliere l’Italia come meta delle proprie vacanze è un’ottima idea, ma abbiamo comunque voluto provarci.

E quanto allettante sia il Bel Paese, soprattutto agli occhi dei turisti che provengono da zone culturalmente e paesaggisticamente molto diverse, lo sa bene una certa tennista di origini ucraine. Lei ha 29 anni, viene da Odessa ed è la numero 112 della classifica mondiale femminile. A Wimbledon non è andata un granché bene: Marina Zanevska, è di lei che stiamo parlando, è stata battuta al primo turno da una Barbora Strycova che è parsa essere molto più in forma della bella bionda che rappresenta, nel tour, il Paese ancora oggi invaso dall’esercito russo.

Ha voluto lasciarsi tutto alle spalle, però, la reginetta del tennis ucraino. La guerra, la sconfitta prematura subita all’All England Club. E quale posto migliore dell’Italia per mettersi alle spalle problemi e delusioni? Ecco, allora, che insieme al marito Philipp-Andreas Schmidt ha fatto rotta sulla Penisola, per un viaggio alla scoperte delle località più affascinanti del nostro Paese.

Tennis, bella Sorrento e bella lei: Instagram in tilt

Marina e la sua anima gemella sono convolati a nozze un anno fa, nel mese di marzo. Si sono promessi amore eterno a Las Vegas, benché l’intenzione iniziale fosse quella di sposarsi nella terra di lei, vale a dire l’Ucraina. Cosa che, ovviamente, a causa del conflitto ancora in corso, non è stata possibile.

La vacanza in Italia, almeno quella, sta procedendo però a gonfie vele. La coppia, in questo preciso istante, si trova a Sorrento, ma trattandosi di un viaggio “itinerante” i due novelli sposi hanno già fatto tappa in diverse destinazioni da sogno. Sia lei che lui, almeno a giudicare dai social, ne stanno apprezzando ogni sfaccettatura. Il cibo, tanto per cominciare, ma anche la bellezza delle spiagge e dei tramonti sul mare.

I fan, dal canto loro, si stanno invece godendo una Marina in una versione completamente inedita. Sexy come non mai, con i suoi bikini minuscoli e i suoi miniabiti da perfetta vacanziera. Anche la gonna lunga con lo spacco esagerato – quella che potete ammirare nella foto in alto – ha dato loro filo da torcere. Con quella indosso, infatti, la Zanevska era assolutamente irresistibile.