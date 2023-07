Tennis, pronti, partenza, bikini: non potrai più togliertela dalla testa

Tennis, il bikini da bollino rosso scatena il panico sui social network: la wag stavolta ha davvero fatto le cose in grande.

La Barbie mania, questo è poco ma sicuro, sta impazzando in ogni dove. Le reginette dei social si sono divertite nei giorni scorsi – ma, per la verità, continuano tutt’ora – ad agghindarsi di tutto punto per rendere omaggio alla bambola più iconica e fashionista che sia mai esistita sul mercato dei giocattoli.

Il film, da poco sbarcato nelle sale cinematografiche di mezzo mondo, sta riscuotendo un successo enorme. Prevedibile, tuttavia, dal momento che Barbie è un fenomeno che non passa mai di moda e che l’idea di una pellicola dedicata a lei e a Ken, la sua anima gemella, ha finito per incuriosire un po’ tutti. Incluse le influencer dei giorni nostri, che si sono divertite un mondo a sfoggiare outfit in perfetto stile bambola di Malibù e a rendere omaggio, così facendo, all’ “amica” che ha tenuto loro compagnia durante l’infanzia.

La stessa Eugenia De Martino, content creator e wag del tennis, in quanto fidanzata dell’atleta Diego Schwartzman, nei giorni scorsi si era mostrata su Instagram con indosso un completo liberamente ispirato al look di Barbie. Si era recata, come sembrano fare un po’ tutti in queste ore, al cinema. E non ha voluto che il suo outfit sembrasse lasciato al caso, tutt’altro. Ogni elemento è stato pensato e coordinato a tutto il resto perché la sua mise tributasse a dovere quella che, probabilmente, è stata anche la sua bambola del cuore.

Tennis, il suo bikini ti lascerà senza fiato: una foto da bollino rosso

Dopodiché, è arrivato un altro carosello di foto. Completamente inaspettato, il che lo rende ancor più speciale. Questi scatti non c’entrano nulla con il film di Barbie, eppure quel costume sembra rendere omaggio, ancora una volta, alla beniamina degli anni Novanta e dei giorni nostri.

Il bikini che Eugenia De Martino indossa in queste immagini è rosa. Sarà per questo motivo che, inevitabilmente, il pensiero è andato al film che sta sbancando al botteghino in queste ultime ore. Un bikini che è anche molto sexy e al quale la wag ha reso ampiamente giustizia posando sulla spiaggia in una maniera davvero molto caliente.

Le sue curve sono tutte lì, in bella mostra e in primo piano. E non ci stupisce affatto che lady Schwartzman sia stata sommersa di like e di commenti. Era prevedibile, a dirla tutta, che tanta sensualità venisse apprezzata dal popolo dei social.