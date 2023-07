Tennis, scacco matto a Pamela Anderson: quel costume addosso a lei è illegale

Tennis, l’iconico costume rosso di Pamela Anderson rivive nello scatto della wag: una visione bollente da migliaia di like.

C’era una volta, tanto tempo fa – parliamo degli anni Novanta, ma sembra sia trascorsa una vita – una bionda mozzafiato, dalle curve esagerate, che correva in lungo e in largo per le spiagge di Malibù sfoggiando un iconico costume intero di colore rosso. E se anche voi, come noi, eravate appassionati di Baywatch, difficilmente vi sarete dimenticati di lei.

Era Pamela Anderson, che nella mitica serie statunitense recitava nel ruolo della seducente bagnina C.J. Parker, la bionda in questione. Una bomba sexy in carne e ossa che ha incantato, per anni, i telespettatori di tutto il mondo, con il suo corpo da capogiro e le sue forme da bollino rosso. Ma c’è qualcun altro, oggi, che, esattamente come lei, ha voluto regalare un brivido ai suoi follower. Lo ha fatto alla maniera di Pamela, scegliendo una spiaggia da sogno e indossando un costume che tanto ricorda quello, davvero indimenticabile, che ha fatto dell’attrice canadese un vero e proprio sex symbol.

Eguagliare la Anderson non è facile – resta, ancora oggi, una delle celebrity più amate di tutti i tempi – ma bisogna ammettere che Paige Lorenze non è assolutamente da meno. È stata l’influencer e wag – il suo fidanzato è il tennista Tommy Paul – a calcare le orme di Pamela e a sfoggiare, in una foto che faremo fatica a toglierci dalla testa, un costume praticamente identico a quello che ha fatto breccia nel cuore dei fan di Baywatch.

Tennis, la wag fa faville sulla spiaggia: un costume peccaminoso

Non è la prima volta che la content creator, cresciuta tra New England, Vermont e Connecticut, fa un regalo del genere ai suoi fan. Il suo profilo è un concentrato di scatti supersexy e, per così dire, da leccarsi i baffi. Questo, però, ci ha lasciati veramente di stucco.

La splendida Paige, come già detto, sfoggia un costume intero di colore rosso fuoco. L’oceano alle spalle e la sabbia sotto di sé fanno da contorno, ma è difficile focalizzarsi sul paesaggio quando, in primo piano, ci sono le sue curve strepitose. Il costume è talmente scollato da regalarci una visione bollente del suo lato A. Ed è anche così sgambato che avrà certamente messo in moto, siamo pronti a scommetterci, la fantasia dei suoi numerosi follower. Anche stavolta, quindi, il sogno a occhi aperti è servito sui social.