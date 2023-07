Tennis, foto spietata: con lei in bikini fa un caldo bestiale

Tennis, la foto è semplicemente spietata: davanti al suo scatto in bikini, le temperature si sono alzate ulteriormente.

Le sue immagini in bikini hanno infiammato il web: la tennista ha lasciato i follower a bocca aperta dando libero sfogo a tutta la sua sensualità. Negli scorsi giorni ha preso parte al prestigioso torneo di Wimbledon – che ha dovuto lasciare dopo essere stata sconfitta al primo turno – e per lei è arrivato il momento di godersi un po’ di meritato relax con un pomeriggio in piscina all’insegna del divertimento.

Classe 1993, la giocatrice di origine ucraina, cresciuta in Belgio, si è avvicinata molto presto al mondo del tennis. Nel 2009 ha debuttato a Wimbledon sia nel singolare che nel doppio, aggiudicandosi la vittoria del torneo nella seconda categoria. Nel corso della sua carriera ha raggiunto diversi traguardi importanti, guadagnandosi il suo primo titolo WTA nel 2021 in occasione del Poland Open.

Nel maggio 2022 Maryna Zanevska si è spinta fino alla top 100 del ranking mondiale, classificandosi al 62esimo posto. Attualmente alla posizione numero 90, quest’anno la tennista è più determinata che mai a scalare la classifica e, ormai, può contare sul supporto di tantissimi fan. Questi ultimi hanno imparato a conoscerla sul campo e non si sono mai lasciati scappare un dettaglio: stiamo parlando del suo charme.

Tennis, una giornata di relax per Maryna Zanevska: la foto in costume è mozzafiato

Maryna si è sempre contraddistinta per un fascino ed una classe davvero impossibili da non notare. Il tennis non sembrerebbe la sua unica passione: sui social, infatti, sfoggia spesso i suoi fantastici look dimostrando uno spiccato gusto per il mondo della moda. Non mancano i selfie e gli scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. La giocatrice è molto attiva online e i tifosi non sono di certo nuovi ai suoi scatti mozzafiato.

Negli scorsi giorni questi ultimi hanno avuto modo di rifarsi gli occhi davanti alla foto apparsa tra le sue storie. L’avventura a Wimbledon si è conclusa presto per Maryna che, tuttavia, non si è affatto lasciata scoraggiare dalla sconfitta e anzi ne ha approfittato per prendersi un po’ di tempo per se stessa. Sempre impegnata tra allenamenti e match, una giornata in piscina era proprio ciò che bramava.

Nella foto condivisa su Instagram, la bella Maryna è sdraiata su un materassino gonfiabile mentre si gode il sole con aria beata. Il suo volto è coperto da un paio di occhiali scuri e la sua è una posa da vera e propria diva: il bikini nero le calza alla perfezione. Per i fan è stato impossibile mantenere la calma. Con quella silhouette, ha fatto girare la testa a tutti quanti.