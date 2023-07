Tennis, i pronostici sui tornei Wta di venerdì 28 luglio

Tennis: Cocciaretto e Stefanini sognano la semifinale a Losanna e a Varsavia ma sono attese da due prove complicate.

L’aria di casa sta facendo bene a Noma Noha Akugue, che nel torneo Wta 250 di Amburgo sta onorando al meglio la wild card concessale dagli organizzatori.

La talentuosa diciannovenne tedesca, attualmente fuori dalle prime 200 al mondo, potrebbe aver fatto il tanto atteso di qualità proprio nella città anseatica, dove finora ha eliminato la brasiliana Pigossi, l’australiana Hunter e nei quarti si è imposta a sorpresa contro la nostra Martina Trevisan, ieri rimontata (5-7 6-4 7-5) e battuta dopo una maratona di circa tre ore di gioco. Nonostante sia ancora troppo acerba per quanto riguarda alcuni fondamentali, la classe 2003 di talento ne ha da vendere. Sarà molto interessante lo scontro generazionale in semifinale contro la coetanea russa Diana Shnaider, anche lei protagonista di un’inaspettata cavalcata ad Amburgo. Potrebbe venirne fuori una partita piacevole, in cui non è da escludere un altro successo, contro pronostico, della tedesca.

Tennis, per la Cocciaretto c’è la russa Avanesyan

Si giocano ancora i quarti di finale negli altri due tornei in programma questa settimana nel circuito femminile. A Losanna sogna la semifinale l’azzurra Elisabetta Cocciaretto.

La numero uno d’Italia, eliminate la svizzera Naef e l’argentina Riera, dovrà per forza salire di livello contro una giocatrice poco costante ma apparsa in gran forma in Svizzera come la russa Elina Avanesyan, potenziale buccia di banana per la marchigiana. In semifinale dovrebbero approdare anche la slovena Zidansek e la francese Burel, che hanno fatto bene nei turni precedenti. Difficile individuare una chiara favorita invece nel derby transalpino tra Diane Parry e Alize Cornet. Sul cemento di Varsavia giocherò il suo primo quarto di finale in un torneo Wta 250 la toscana Lucrezia Stefanini, che con una vittoria si ritroverebbe in top 100. La tedesca Siegemund, però, è un osso duro.