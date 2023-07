Tennis, i pronostici sui tornei Wta di giovedì 27 luglio

Tennis: tra le azzurre in campo oggi anche Martina Trevisan, impegnata contro una wild card tedesca. Notizie e pronostici.

La pioggia ha funestato i tre tornei del circuito femminile – Amburgo, Losanna e Varsavia – che vanno in scena contemporaneamente in questa settimana, costringendo gli organizzatori a sospendere e poi a rinviare alcune partite.

Tra le azzurre in campo oggi l’ex numero uno d’Italia (oggi 76esima) Martina Trevisan, che ha ritrovato la sua amata terra rossa. La toscana è impegnata ad Amburgo, dove ha già superato due turni eliminando la statunitense Kalieva e la colombiana Osorio, senza lasciare per strada neppure un set. Nei quarti di finale la semifinalista del Roland Garros 2022 affronterà la wild card tedesca Noma Noha Akugue, giovane promessa che fatica a fare il salto di qualità. Nel torneo casalingo finora però è apparsa abbastanza ispirata, battendo in due set la brasiliana Pigossi e in tre l’australiana Hunter. Potrà poco, tuttavia, contro una giocatrice esperta come l’azzurra, che non dovrebbe mancare l’occasione di tornare a giocare una semifinale. Ad Amburgo si ritrovano di nuovo faccia a faccia dopo soli 13 giorni Arantxa Rus ed Eva Lys: l’olandese ha avuto la meglio nel Wta 125 di Contrexeville con un doppio 6-4 ed ha buone chance di ripetersi contro la tedesca, numero 167 al mondo.

Tennis, la statunitense Pera a caccia di vendetta

Bernarda Pera è la campionessa in carica del Wta di Amburgo, torneo che lo scorso anno vinse a distanza di una settimana dal trionfo di Budapest.

In Ungheria la statunitense non è riuscita a difendere il titolo, in Germania invece tutto è filato liscio (o quasi) nei due match disputati e vinti contro Sonmez e Kanepi. Ora l’americana potrà vendicarsi della sconfitta rimediata sette giorni fa in terra magiara contro la russa Diana Shnaider. Si profila un match serrato ma stavolta sarà la Pera a spuntarla. Partita potenzialmente equilibrata anche quella tra Diane Parry e Danka Kovinic, pronte a sfidarsi sulle terra rossa di Losanna. La montenegrina quest’anno si è presa degli scalpi importanti: la francese non potrà sottovalutarla. In Svizzera dovrebbe accedere al turno successivo anche la statunitense Emma Navarro, ormai a ridosso della top 50, mentre la svizzera Jil Teichmann approfitterà di un’incostante e fuori forma Alize Cornet. Si gioca anche a Varsavia, sul cemento: occhi puntati sulla talentuosa Karolina Muchova, numero 18 del ranking Wta, nettamente favorita sulla qualificata Rebecca Sramkova.