Verratti all’Al Hilal, il più pagato della storia: la classifica

Verratti all’Al Hilal, la chiusura dell’operazione è a un passo. Sarà lo sportivo italiano più pagato della storia. Ecco la speciale classifica

L’accordo è a un passo. Lui, Marco Verratti, ha accettato l’offerta. Normale, quando sei davanti ad una montagna di soldi del genere. Il centrocampista azzurro ha trovato l’accordo con l’Al Hilal, club arabo, che probabilmente prenderà il giocatore che chiuderà così la sua carriera, forse, senza nessuna presenza nella massima serie.

Adesso quello che manca è l’accordo tra i due club, ma senza dubbio la fumata bianca è vicina. Poche discussioni su questo. La sensazione è che presto ci possa essere l’annuncio ufficiale con la conseguente chiusura della storia. Ma quanto andrà a guadagnare Verratti? I rumors parlano di oltre 50milioni di euro all’anno come stipendio. Una cifra enorme che mai nessun italiano sparso per il Mondo ha preso. Eppure ce ne sono stati giocatori azzurri, o atleti in generale, o allenatori, che hanno lavorato all’estero. Ecco quindi quella che è questa speciale classifica.

Verratti all’Al Hilal, la classifica degli stipendi

Togliendo Verratti, che evidentemente sarà quello più pagato di sempre, l’atleta italiano che ha guadagnato di più giocando all’estero è stato Danilo Gallinari. Nel 2016 il suo stipendio era di oltre 20milioni di euro all’anno. Una cifra monstre. Al secondo posto non un calciatore, e nemmeno un giocate di Nba, ma Antonio Conte, che aveva trovato un accordo con il Tottenham sulla base di 17,5 milioni di euro all’anno. Madonna che cifre.

Scendendo un poco di posizioni in questa speciale classifica troviamo El Shaarawy: quando è andato a giocare in Cina, allo Shendong Shenua, si è accordato per 16 milioni di euro. Uno in meno, invece, era lo stipendio di Graziano Pellè, che in Italia tutti ricordiamo, purtroppo, per quel rigore sbagliato contro la Germania facendo la finta con la mano dello scavetto. Poi c’è Giovinco, con 10 milioni di euro, stessa cifra che veniva garantita a Valentino Rossi dalla Yamaha. Insomma, molti soldi, ma lontani anni luce da quelli che Verratti è pronto a prendere.