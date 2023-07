Tennis, galeotto fu il night club | Colto in flagrante: il VIDEO è già virale

Tennis, lo hanno colto in flagrante e filmato nel bel mezzo della sua performance: ecco cosa ha combinato al night club.

C’è chi, come Lorenzo Musetti, festeggia le sue vittorie concedendosi una bella pizza. Meglio ancora se sul lungomare di Napoli, la città in cui lo scorso anno ha vinto battendo in finale Matteo Berrettini. Qualcun altro, vedi ad esempio Taylor Fritz, preferisce di gran lunga regalarsi, invece, un hamburger gigantesco con contorno di patatine fritte.

Non tutti i tennisti pensano al cibo, tuttavia, dopo aver alzato una nuova coppa e vinto un altro titolo. Ognuno, com’è giusto che sia, celebra il proprio trionfo a modo suo. Alcuni non vogliono fare altro che infilarsi sotto le lenzuola e abbandonarsi tra le braccia di Morfeo, così da recuperare le energie spese in campo. Altri, invece, sono così carichi da avere ancora “benzina” a sufficienza da potersi scatenare. In pista, magari, proprio come ha fatto un certo tennista nelle scorse ore. Stenterete a credere, quasi, a quello che ha combinato, l’atleta in questione, che nei giorni scorsi ha portato a casa il suo ennesimo titolo Atp.

Il lui in questione è Andrej Rublev, che domenica scorsa ha trionfato nella splendida cornice di Bastad, in Svezia. Gli sono occorsi due set soltanto per battere il norvegese Casper Ruud e per rispedirlo a casa a mani vuote. I pronostici non sorridevano al russo, ma nel tennis, si sa, tutto è possibile. Tant’è che il nativo di Mosca, classe 1997, ha stupito tutti giocando alla grande e dando filo da torcere al favorito del torneo.

Tennis, dopo la vittoria si scatena in pista ed è subito Andrej-show

Iniziamo col dire che Rublev è un po’ il “cocco” del circuito maschile. Solare e generoso, dolce e irriverente, riesce sempre a portare il pubblico dalla sua parte. Ovunque vada e indipendentemente da chi sia il suo avversario. Un tennista che ispira una grande simpatia, insomma, mettiamola così.

Andrey Rublev in Bastad last night 😅 If you’re not celebrating doing pull-ups off the nightclub’s elevated beam structure while ‘We Are The Champions’ plays in the background, did you really win the event? (via @game_rublev) pic.twitter.com/vxG7U4J5JZ — Bastien Fachan (@BastienFachan) July 24, 2023

Ed era talmente felice di aver vinto a Bastad che domenica sera, dopo la cerimonia di premiazione e la conferenza stampa di rito, ha festeggiato la sua seconda vittoria stagionale in grande stile. Ha scelto di farlo in un night club della cittadina svedese, dove, manco a dirlo, è stato il protagonista indiscusso della serata.

Le persone presenti nel locale lo hanno ovviamente riconosciuto e l’atmosfera si è subito “surriscaldata”. L’entusiasmo era alle stelle e lo dimostra il fatto che Andrej, ad un certo punto, abbia dato spettacolo lanciandosi in una serie di trazioni: si è appeso a una trave e, da quel momento in poi, è stato Rublev-show.