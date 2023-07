Napoli-Hatayspor è un’amichevole e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, notizie, statistiche, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Dalle Alpi agli Appennini. Come avviene ormai da qualche anno, il Napoli si è spostato dal ritiro trentino di Dimaro a quello abruzzese di Castel di Sangro, dove gli azzurri continueranno ad allenarsi in vista del primo match ufficiale della nuova stagione contro il Frosinone, in programma il prossimo 19 agosto allo stadio “Stirpe”.

Da qui alla prima giornata di campionato contro i giallazzurri neopromossi, la squadra di Rudi Garcia disputerà una serie di amichevoli internazionali contro Hatayspor, Girona, Augsburg e Apollon. In Trentino invece i campioni d’Italia, oltre alla sgambata con l’Anaune Val di Non, terminata 6-1, hanno affrontato anche la Spal, squadra che il prossimo anno militerà in Serie C, pareggiando 1-1. Il tecnico francese nel primo tempo della sfida con gli estensi ha voluto schierare una formazione infarcita di riserve, per poi inserire gradualmente i titolari nella ripresa. Gli azzurri hanno sbagliato tanto sottoporta, finendo per passare in svantaggio a metà secondo tempo, con il ferrarese Puletto che ha visto Meret fuori dai pali ed ha realizzato un vero e proprio eurogol. Buona, in ogni caso, la reazione del Napoli, che ha trovato il gol del pareggio dopo 10 minuti con Zambo Anguissa.

Osimhen a un passo da rinnovo

Garcia, intanto, attende i primi rinforzi. Il mercato degli azzurri non è ancora decollato ma il primo “colpo” di un certo rilievo è quello di Victor Osimhen, che ha detto no alle proposte degli arabi ed è vicinissimo al rinnovo con il Napoli.

L’attaccante nigeriano, capocannoniere dell’ultima Serie A, partirà dal 1′ contro l’Hatayspor, un match in cui i partenopei riabbracceranno l’ex Maksimovic, che da un paio di settimane, da svincolato, ha accettato la proposta del club turco. Allenati dall’ex portiere Volkan Demirel, gli Güneyin Yıldızı lo scorso febbraio furono costretti a ritirarsi dal campionato a causa del terribile terremoto che ha devastato, tra le altre, anche la città di Antiochia.

Come vedere Napoli-Hatayspor in diretta tv e in streaming

L’amichevole tra Napoli e Hatayspor, in programma sabato alle 18:30 allo stadio “Patini” di Castel di Sangro, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 251) ma gli abbonati dovranno pagare 9,90 per assistere al match tra gli uomini di Garcia ed il club turco. In streaming sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati Sky, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Stavolta il Napoli non dovrebbe mancare l’appuntamento con la vittoria. La differenza tra le due squadre è tanta e se Garcia dovesse decidere di partire coi titolarissimi allora è probabile che il match si possa sbloccare già nel primo tempo. Le reti complessive saranno almeno tre.

Le probabili formazioni di Napoli-Hatayspor

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

HATAYSPOR (4-3-2-1): Kardesler; Alici, Bekaroglu, Yilmaz, Kanak; Aabid, Boudjemaa, Aksoy; Kaabi, Dudziak; Luis.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1