Bournemouth-Atalanta, amichevole: tv, streaming, formazioni, pronostici

Bournemouth-Atalanta è un’amichevole e si gioca sabato alle 16:00: notizie, formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini inizia a sentire profumo d’Europa nella trasferta inglese di Bournemouth, prima amichevole internazionale dopo le uscite con Locarno e Pro Vercelli. La Dea, che dopo una stagione senza coppe quest’anno tornerà a giocare l’Europa League, farà visita alle Cherries, allenate dal basco Andoni Iraola, reduce dall’esperienza positiva sulla panchina del Rayo Vallecano, nella Liga spagnola.

Nonostante un’annata tormentata, i rossoneri sono riusciti a rimanere in Premier League e l’hanno fatto salvandosi anche con qualche giornata d’anticipo. Il club, tuttavia, ha deciso di non confermare l’allenatore della salvezza, Gary O’Neal, scegliendo di ripartire da un tecnico che ha fatto molto bene alla guida della terza squadra di Madrid. L’obiettivo, anche stavolta, è mantenere la categoria. E per centrarlo la proprietà ha riscattato Traoré dal Sassuolo ed ha acquistato tre elementi di spessore come Kerkez, Faivre e Kluivert, arrivati rispettivamente da Az Alkmaar, Lione e Roma. Tre le amichevoli disputate finora dal Bournemouth, che ha battuto Hibernian e Southampton (4-0 e 3-2) ed è stato sconfitto dal Maccabi Tel Aviv, squadra che è più avanti nella preparazione rispetto agli inglesi.

Sarà dunque il primo test importante per gli uomini di Gasperini, che nelle due amichevoli con Locarno e Pro Vercelli hanno realizzato 16 gol complessivi, senza subirne nessuno.

L’Atalanta è molto attiva anche sul mercato: dopo aver preso Bakker dal Bayer Leverkusen, Kolasinac dal Marsiglia e Adopo dal Torino, ha chiuso El Bilal Touré, ex attaccante dell’Almeria che può giocare anche come esterno. In settimana ha ceduto Boga al Nizza, ma non si placano i rumors su Hojlund, nel mirino del Manchester United. L’altro test che vedrà protagonisti i nerazzurri è quello con l’Union Berlino del prossimo 5 agosto. Poi non si penserà che al campionato: la Dea debutta il 26 agosto a Reggio Emilia con il Sassuolo.

Come vedere Bournemouth-Atalanta in diretta tv e streaming

L’amichevole tra Bournemouth e Atalanta è in programma sabato alle 16:00 al Vitality Stadium di Bournemouth, in Inghilterra, e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma streaming ha acquistato i diritti del match che vedrà protagonista la squadra di Gian Piero Gasperini. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece 45,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

L’Atalanta è apparsa in ottima forma nelle prime due uscite e dovrebbe riuscire ad evitare la sconfitta contro un Bournemouth che ha qualche minuto in più nelle gambe. Non ci si annoierà al Vitality Stadium: previsti almeno quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Atalanta

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Neto; Smith, Senesi, Zabarnyi, Kerkez; Cook, Kilkenny; Ouattara, Christie, Traoré; Solanke.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Okoli, Kolasinac; Maehle, de Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Cambiaghi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2