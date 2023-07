Tennis, i pronostici sui tornei Atp di venerdì 21 luglio

Tennis, a Bastad Musetti va a caccia di un posto in semifinale. In Svezia occhi puntati sulla sfida tra Zverev e Rublev: pronostici.

Che spavento per Lorenzo Musetti nell’esordio a Bastad. L’azzurro ha raggiunto i quarti di finale ma ha dovuto sudare le fatidiche sette camicie per avere ragione del suo connazionale Matteo Arnaldi, capace di trascinare il numero 16 al mondo al tie break del terzo set. Una maratona inaspettata per il carrarino, in Svezia a caccia di punti in vista dell’imminente Atp di Amburgo, in cui sarà chiamato a difendere il titolo vinto un anno fa.

Nei quarti Musetti affronterà l’austriaco Filip Misolic: è nettamente favorito ma per vincere in maniera comoda non potrà commettere lo stesso numero, abnorme per uno come lui, di errori non forzati che hanno caratterizzato il derby con il tennista ligure. Match potenzialmente insidioso anche per il numero 4 al mondo nonché prima testa di serie a Bastad, Casper Ruud. Il finalista delle ultime due edizioni del Roland Garros su terra ha pochi rivali ma l’austriaco Sebastian Ofner, reduce da due battaglie con i terraioli Etcheverry e Zapata Miralles, potrebbe creare qualche grattacapo al norvegese. La partita di cartello però è senz’altro quella tra Alexander Zverev e Andrey Rublev. Il tedesco, di nuovo alle prese con problematiche extrasportive – l’ex fidanzata lo ha accusato di lesioni ed il pubblico ministero ha richiesto un’ordinanza penale – in passato ha battuto cinque volte su sei il russo e dovrebbe riuscire a disinnescarlo ancora. Derby argentino, infine, per Francisco Cerundolo, che dovrà fare attenzione al connazionale Federico Coria, con cui è curiosamente in svantaggio nei quattro precedenti: prevediamo almeno tre set.

Tennis, si gioca anche a Gstaad e Newport

In Svizzera, a Gstaad, non è rimasto nessun italiano. Fabio Fognini e Lorenzo Sonego sono stati eliminati entrambi dal veterano spagnolo Albert Ramos-Vinolas.

L’iberico ha sorpreso tutti, visto che le soddisfazioni si contavano sulle dita di una mano in questo 2023. Ma la sua corsa, molto probabilmente, terminerà ai quarti di finale. Il peruviano Juan Pablo Varillas l’ha già battuto due mesi fa a Lione e dovrebbe ripetersi. Si profila un match equilibrato anche tra Jaume Munar e Pedro Cachin: lo spagnolo è reduce dall’ottima prestazione contro il veterano Wawrinka ma non può permettersi di sottovalutare l’argentino, apparso in crescita nell’ultimo periodo. Almeno 20 game anche nella sfida tra il tedesco Hanfmann e il rampante serbo Medjedovic, giustiziere di Thiem nel secondo turno. In serata si giocano gli altri due quarti di finale anche sull’erba di Newport, negli Stati Uniti: Tommy Paul dovrebbe spuntarla nel derby con il gigante Isner.