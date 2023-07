Tennis, i pronostici sui tornei Wta di venerdì 21 luglio

Tennis, nel torneo di Palermo la Paolini tenterà di fare lo sgambetto alla top 20 Kasatkina: notizie e pronostici.

Un’altra azzurra è finita sulla rotta di Daria Kasatkina, l’unica top 20 che ha scelto di non prendersi una settimana di riposo dopo Wimbledon, andando a caccia di punti negli ultimi tornei stagionali sulla terra battuta.

La russa, numero 11 al mondo, nel primo turno del torneo Wta di Palermo ha già fatto fuori un’italiana, Martina Trevisan, e nei quarti potrebbe dare un dispiacere anche a Jasmine Paolini, nettamente sfavorita contro la giocatrice originaria di Togliatti. C’è tuttavia perfetta parità nei precedenti, con due vittorie per parte. Fu la tennista toscana ad avere la meglio nell’ultimo testa a testa, andato in scena nel 2020 proprio a Palermo. Da allora però la Kasatkina è salita ulteriormente di livello, si è avvicinata alla top ten ed alla battagliera Paolini, reduce da una clamorosa rimonta contro la Yastremska, potrebbe non bastare la solita prestazione basata principalmente sulla velocità e sull’atletismo. Semifinale alla portata anche per la cinese Qinwen Zheng, per la quale non dovrebbe essere un problema liquidare la pratica Navarro. La statunitense finora ha goduto di un tabellone favorevole e non sembra poter fare lo sgambetto all’asiatica, numero 26 del ranking Wta. Si prospetta infine un duello avvincente tra due specialiste della terra rossa come Mayar Sherif e Camila Osorio: è l’egiziana, terza testa di serie, a partire coi favori del pronostico.

Tennis, a Budapest si sfidano Liu e Schmiedlova

Potrebbe essere deciso al terzo set il confronto tra la spagnola Sara Sorribes Tormo e la francese Clara Burel, due tenniste molto “vicine” anche a livello di classifica.

È tempo di quarti anche a Budapest, torneo “gemello” di quello di Palermo. Tra i match più interessanti segnaliamo quello tra la statunitense Claire Liu e la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, il cui ultimo testa a testa risale allo scorso marzo ad Indian Wells. All’epoca la spuntò l’americana ma sulla terra Schmiedlova, che ha fatto molto bene al Roland Garros, potrebbe sovvertire i pronostici. L’ucraina Kateryna Baindl, dopo aver eliminato una delle padroni di casa, l’ungherese Toth, dovrebbe ripetersi contro la connazionale Stollar.