Tennis, i pronostici sui tornei Atp di giovedì 20 luglio

Tennis, a Gstaad Lorenzo Sonego affronta il veterano spagnolo Ramos-Vinolas per un posto nei quarti di finale: pronostici.

Niente derby a Gstaad. Dopo la battaglia andata in scena ieri a Bastad tra Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti, oggi avremmo potuto assistere ad un altro scontro fra connazionali tra Fabio Fognini e Lorenzo Sonego nel torneo svizzero, “gemello” di quello svedese.

Ma il ligure, apparso fuori condizione per via dello stop forzato di un mese e mezzo, è stato eliminato nel primo turno dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, che ha avuto la meglio in tre set. Toccherà dunque al veterano iberico sfidare Sonego per un posto nei quarti: l’allievo di Gipo Arbino torna in campo due settimane dopo il match “infinito” contro Matteo Berrettini a Wimbledon, spezzettato in tre giorni per via della pioggia. Il giocatore piemontese ha avuto la peggio, abbandonando subito la capitale inglese. Ramos-Vinolas rientra tra quei tennisti che l’azzurro non è mai riuscito a battere in carriera: contro di lui Sonego ha infatti perso due volte su due, in entrambe le occasioni sulla terra rossa (Rio de Janeiro 2019 e Cordoba 2022). Lo spagnolo però in questa prima parte di stagione è apparso in fase calante, sta accusando il peso dell’età e non sembra essere un ostacolo insormontabile. Si prospetta un match avvincente anche quello tra Roberto Bautista Agut e l’argentino Pedro Cachin: spagnolo favorito ma occhio alla potenza del sudamericano.

Tennis, a Bastad tocca a Ruud e Zverev

Gstaad quest’anno pullula di over 30 ed ovviamente non poteva mancare il padrone di casa Stan Wawrinka, che nonostante i 38 anni ha ancora fame di vittorie.

Lo svizzero nel primo turno si è imposto su Carballes Baena, che si è ritirato dopo il primo set, e cercherà di ripetersi contro un altro iberico, l’ostico Jaume Munar. Molto probabile che lo spagnolo arrivi a giocare quantomeno il terzo set.

In Svezia, a Bastad, oggi tocca alla testa di serie numero uno, Casper Ruud. Il norvegese è a caccia di punti e dovrebbe esordire con una vittoria in due set sull’esuberante russo Alexander Shevchenko. Cliente ruvido anche per Alexander Zverev, che affronta il terraiolo brasiliano Thiago Monteiro in un match da almeno 20 game complessivi. Nel tardo pomeriggio si gioca anche a Newport, negli Stati Uniti, dove, come da tradizione, si chiude definitivamente la stagione sull’erba. Kevin Anderson, dopo essere rimasto per quasi due anni fuori dal circuito, è rientrato alla grande e nei primi due match non ha perso neanche un set: il gigante sudafricano può ripetersi contro il francese Ugo Humbert. Si profila un match equilibrato infine tra l’australiano Jason Thompson e il francese Adrian Mannarino.