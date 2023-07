Formula Uno, qualifiche GP Ungheria: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP dell’Ungheria: si corre l’undecima prova del Mondiale con una novità. I nostri pronostici per le qualifiche

Verstappen vuole chiudere i giochi subito, presto. E più passano le tappe e più si avvicina al suo terzo Mondiale di fila. Finora il campione del Mondo ha avuto vita facile, troppo semplice. Troppo tutto per gli altri.

Inizia oggi il weekend in Ungheria e domani ci sono le qualifiche ufficiali, con un solo favorito obbligatorio, il pilota olandese che sta distruggendo tutti i record possibili e immaginabili. Difficile trovare uno forte come lui, che accompagna una macchina altrettanto perfetta fino ad oggi. Insomma, tutti a rincorrere. Nelle qualifiche dell’Ungheria, però, c’è una grossa novità. Si doveva provare a Imola, ma poi l’annullamento del GP per via dell’alluvione ha fatto slittare la cosa.

Per la prima volta infatti sabato verrà provata la nuova Alternative Tyre Allocation. Vale a dire, in parole semplici, che i piloti dovranno guadagnarsi la pole position utilizzando tutte le mescole delle gomme. Se la qualifica sarà su pista asciutta infatti (anche se sabato potrebbero esserci dei temporali a differenza di domenica), in Q1 tutti i piloti dovranno qualificarsi utilizzando la mescola dura C3, in Q2 sarà ammessa solo la mescola media C4, infine, in Q3 la pole verrà decisa utilizzando la C5.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp dell’Ungheria sono in programma domani, sabato 22 luglio alle 16:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Tutto questo in diretta.

Il pronostico

Parto favorito ovviamente Max Verstappen, che non dovrebbe trovare particolari difficoltà a prendere l’ennesima pole della sua stagione su un circuito che l’ha visto protagonista indiscusso anche lo scorso anno con una vittoria partendo dalla decima posizione. L’obiettivo quest’anno è quello di fare le cose per bene, magari riuscendo a fare il giro migliore anche in qualifica. E ovviamente nella testa del pilota olandese c’è anche la voglia di entrare nella storia per quella qualifica che per la prima volta verrà stravolta totalmente con il cambio della mescola in ogni parte delle prove.