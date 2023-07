I pronostici di venerdì 21 luglio: Superligaen, Allsvenskan e amichevoli

I pronostici di venerdì 21 luglio: parte la preseason del Psg ed in Europa iniziano altri campionati: si riprende a giocare in Croazia e Danimarca.

L’amichevole contro il neopromosso Le Havre è un piccolo antipasto di Ligue 1 per il Psg, che prima di trasferirsi in Estremo Oriente per la tournée giapponese – i parigini affronteranno, tra le altre, anche Al-Nassr e Inter – debutta nella preseason contro una delle squadre che lo scorso maggio hanno conquistato la promozione in Ligue 1. Luis Enrique, che da quest’anno guida il club campione di Francia, vuole iniziare con il piede giusto: probabile che di gol se ne vedranno parecchi.

Ma oltre alle amichevoli, sempre più numerose, in questo fine settimana ripartono diversi campionati: la sfida tra Midtjylland e Hvidovre apre la Superligaen danese 2023-24. I padroni di casa devono provare a riscattare un’annata deludente – hanno chiuso all’ottavo posto – e dovrebbero ottenere una vittoria prolifica contro una neopromossa. Parte col botto invece il massimo campionato croato: nel primo anticipo va in scena una classica come quella tra Dinamo Zagabria e Hajduk Spalato, rispettivamente prima e seconda forza dell’ultimo torneo. I campioni in carica sono favoriti per la vittoria.

Pronostici altre partite

In Romania il Cluj può fare il colpaccio sul campo dell’Uta Arad, mentre qualche ora prima il Sepsi dovrebbe ottenere un risultato positivo contro l’U Craiova. In Allsvenskan, massimo campionato svedese, sono previsti almeno tre gol nel match tra Brommapojkarna e Hammarby. Equilibrio, infine, tra Warta Poznan e Pogon Szczecin in Ekstraklasa: gli ospiti hanno qualcosa in più ma entrambe andranno verosimilmente a segno.

Vincenti

• Sepsi o pareggio (in Sepsi-U Craiova, Liga I Romania, ore 17:30)

• SalPa (in SalPa-KaPa, Ykkonen, ore 17:30) • Cluj (in UTA Arad-Cluj, Liga I Romania, ore 20:30) • Dinamo Zagabria (in Dinamo Zagabria-Hajduk Spalato, HNL Croazia, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Tianjin-Shenzen, Chinese Super League, ore 13:35

• PSG-Le Havre, amichevole, ore 17:00

• Midtjylland-Hvidovre, Superligaen, ore 19:00

• Brommapojkarna-Hammarby, Allsvenskan, ore 19:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• SalPa-KaPa, Ykkonen, ore 17:30

• Warta Poznan-Pogon Szczecin, Ekstraklasa, ore 18:00

• Union Comercio-Cesar Vallejo, Perù Primera Division, ore 20:00

Il “clamoroso”

Pareggio e almeno un gol per parte in Real Sociedad-Osasuna, amichevole, ore 20:45