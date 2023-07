Formula Uno, Gran Premio d'Ungheria: dove vederlo in chiaro e in streaming gratis

Formula Uno, domenica si corre la prova numero undici del Mondiale. Si va in Ungheria. Ecco dove vedere le qualifiche e il Gran Premio gratis in chiaro

Il primo di un doppio appuntamento, che avvicinerà Max Verstappen al terzo titolo Mondiale di fila. Torna a correre la Formula Uno e lo fa sul circuito dell’Ungheria. Un weekend infernale sotto l’aspetto delle temperature anche se, da quelle parti, il clima come tutti gli anni è molto variabile.

In questi giorni vi abbiamo parlato anche di quelle che sono le quote dei bookmaker che, ovviamente e non poteva essere altrimenti, mettono tra i favoriti il pilota olandese della Red Bull, che si gioca a poco più di 1,30 volte la posta. Poi tutti gli altri superano la quotazione del 10, quindi, di possibilità che le cose possano andare in maniera diversa non ce ne sono. Comunque, questo è un altro discorso. Noi adesso andiamo a vedere dove sarà possibile seguire sia in diretta tv in chiaro che in streaming gratis il penultimo appuntamento di questo Mondiale del mese di luglio.

Formula Uno, dove vedere gratis il Gran Premio di Ungheria

Come al solito e come sappiamo la Formula Uno è un’esclusiva di Sky, che ha un canale dedicato (Sky Sport Formula Uno), che manda in diretta tutti i Gran Premi della stagione. Anche questa volta ovviamente sarà così, anche se c’è una grossa novità.

L’undicesima prova del Mondiale in programma domenica, sarà visibile in maniera del tutto gratuita su TV8, canale appartenente alla tv satellitare, che ha deciso di fare questo regalo agli appassionati che potranno in questo modo cercare di combattere le terrificanti temperature estive rimanendo comodamente a casa. Anche le qualifiche di sabato sarà possibile seguirle in maniera gratuita sul canale dedicate. Allora, mettetevi comodi: le qualifiche ufficiali sono in programma sabato 22 luglio alle 16, con il Q1 e poi a seguire Q2 e Q3. Mentre lo start della gara, previsto per domenica 23 luglio, è fissato alle ore 15. Ovviamente sarà possibile seguire il tutto anche in streaming: sia quello a pagamento con Sky Go o NOW TV, oppure anche gratuitamente collegandosi al sito TV8.it. Weekend svoltato.