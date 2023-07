Federica Pellegrini, foto a sorpresa al mare: non se l’aspettava la bella ex nuotatrice che adesso è in vacanza con il marito

Da quando ha smesso di dare spettacolo dentro le vasche olimpiche, Federica Pellegrini si sta godendo quella vita sacrificata dai continui allenamenti per raggiungere i più prestigiosi traguardi Mondiali. Sì, ha vinto tutto la veneta, facendo sognare con le sue prestazioni milioni di italiani.

Ma come detto da quando è uscita dall’acqua, o almeno quella delle piscine, sta recuperando. Il matrimonio con Giunta, suo ex allenatore, poi Pechino Express, noto programma televisivo, e adesso il mare. Sì, sempre in acqua, diversa ovviamente, ma non ci si può mai staccare da quella cosa che ha fatto parte della tua vita per molto, moltissimo tempo. Da quando ha chiuso con gli allenamenti importanti che l’hanno messa alle corde per molti anni, la Pellegrini si sta facendo vedere anche per quello che è: una donna bellissima, che ha le forme giuste, e che riesce sempre a far scatenare i suoi fan nel momento in cui pubblica sul suo seguitissimo profilo Instagram uno scatto. Questa volta, quello scatto, è quasi rubato. Sicuramente per l’espressione, che potete vedere sotto, non se lo aspettava.

Federica Pellegrini, la foto a sorpresa mette in evidenza le curve

Una foto a sorpresa come detto, dall’alto verso il basso, quindi con le forme in evidenza. Una Pellegrini bellissima, in quel suo taglio corto di capelli che hanno sempre messo in mostra, inoltre, un viso da Dea. Anche lei in qualche intervista dopo l’addio alle gare ha detto chiaramente che il suo fisico sta ritrovando quelle sinuosità femminili che sono mancate per molto tempo per via degli allenamenti. E ci crediamo.

In uno stato di forma comunque come sempre straordinario, la Pellegrini si dimostra ancora una volta una spanna sopra le altre. Una donna meravigliosa che adesso si gode la vita con il marito in attesa, magari chissà, di quello che potrebbe essere un erede. O una erede. Sì, perché chi ha lo sport nel sangue e il talento soprattutto, probabilmente mette al Mondo – quando e se vorrà, ognuno della propria vita fa le scelte che vuole – un campione o una campionessa. Sicuramente quelli che ci sperano sono gli sportivi italiani, quelli che l’hanno sempre sostenuta nel corso della sua, spettacolare, carriera.