Gaia Sabbatini sfida le Alpi: due “panorami” da non perdere

Gaia Sabbatini, questa volta la sensualissima mezzofondista ha deciso di sfidare apertamente le Alpi. Il panorama è assolutamente mozzafiato.

La giovane atleta si è fatta strada tra una competizione e l’altra dimostrando di avere un incredibile talento e raggiungendo, fin dai suoi esordi, importanti traguardi. Oggi è una promessa per l’Italia e in poco tempo ha conquistato tantissimi tifosi e non solo. La corsa, però, non è la sua unica passione: è un’amante dei social che negli anni ha saputo come costruirsi un seguito impressionante.

Lei stessa ha rivelato di nutrire un grande interesse nel mondo del web. Gaia Sabbatini si diverte a condividere le sue giornate con i fan, facendo vedere a questi ultimi la sua frenetica vita di atleta. Sempre impegnata tra allenamenti e sfide, non dimentica mai di mostrarsi anche nella sua quotidianità, con selfie e scatti che riescono sempre a lasciare i follower senza respiro.

La campionessa classe 1999, infatti, è dotata di una bellezza che non è di certo passata inosservata. Gaia ha uno splendido viso d’angelo, incorniciato da lunghi capelli biondi, e un fisico che potremmo definire assolutamente di marmo. I suoi post hanno fatto perdere la testa a parecchie persone, rimesta totalmente stregate da lei. Di recente, ha sorpreso i fan con una foto in cui le vere protagoniste sono le sue curve pericolose.

Gaia Sabbatini lascia tutti a bocca aperta con il suo scatto di spalle

Quando si tratta di stupire i seguaci, la bella Gaia non si tira mai indietro. Nota per aver vinto il titolo italiano nei 1500 metri piani indoor sia nel 2020 che nel 2021, sui social condivide spesso scatti in cui è possibile ammirarla in tutta la sua sensualità. Di seguito, vi proponiamo una delle ultime chicche apparse sul suo profilo Instagram, in uno dei tanti post che dedica ai suoi allenamenti.

Al momento Gaia si trova in Svizzera, per la precisione nella prestigiosa località di Saint Moritz. Questa non è la prima volta che la mezzofondista si mostra durante il training, eppure nella carrellata di immagini è presente uno scatto che i fan hanno apprezzato particolarmente. Come potete vedere nella foto, l’atleta è girata di spalle e ciò che più ha attirato le attenzioni degli utenti è – ovviamente – la sua magnifica silhouette.

Il suo lato B e le sue bellissime gambe hanno lasciato tutti a bocca aperta. Sotto al post, sono tantissimi i commenti dei follower entusiasti: “Barbie mezzofondo”, “Con gambe così le Kessler annichiliscono”, “Stupenda” sono state le risposte di alcuni dei suoi fan. Un panorama a dir poco meraviglioso.