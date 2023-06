Gaia Sabbatini, innocente ma non troppo: codini e trasparenze

Gaia Sabbatini, la meravigliosa mezzofondista è tornata a far sognare i follower sfoggiando il suo look all’insegna delle trasparenze.

La giovane campionessa si è fatta conoscere per i suoi successi nel mezzofondo, ma non solo. Sui social, infatti, gode di una grandissima popolarità. Il merito è tutto degli scatti mozzafiato che condivide quotidianamente con i fan affezionati. Recentemente è tornata ad attirare le attenzioni di questi ultimi con una foto decisamente “hot”, in cui il vero protagonista è il suo look che gioca con le trasparenze.

Classe 1999, fin dagli esordi nelle gare professionistiche si è contraddistinta per il suo incredibile talento. Gaia Sabbatini ha dimostrato di avere ottime doti nella corsa, conquistando presto i suoi primi trionfi e guadagnando una certa popolarità tra i tifosi. La mezzofondista di Teramo (Abbruzzo) nel 2020 ha ottenuto il titolo italiano nei 1500 metri piani indoor, risultato ripetuto l’anno seguente.

Nel 2021, inoltre, ha debuttato nelle competizioni internazionali insieme alla Nazionale in occasione degli Europei indoor di Torun. L’atleta ha collezionato una serie di vittorie che le hanno permesso di affermarsi nella disciplina come una delle promesse del Paese. Ha preso parte alle Olimpiadi di Tokyo, registrando il secondo record migliore di una mezzofondista italiana, per poi spingersi fino alle semifinali dei Mondiali del 2022.

Gaia Sabbatini, il look conquista tutti: con quelle trasparenze è impossibile resisterle

La corsa è senza ombra di dubbio la sua passione più grande, eppure la campionessa non ha mai fatto segreto del suo amore per il mondo dei social. Giorno dopo giorno si diverte ad interagire con i follower condividendo non solo scatti relativi alla sua carriera di mezzofondista, ma anche sprazzi della sua vita quotidiana. Le sue foto vengono sempre sommerse dai like e dai commenti degli user e non è così difficile capirne il motivo.

Gaia è dotata di una bellezza che i tifosi non si sono di certi fatti scappare. Con il suo viso angelico e il suo corpo da urlo ha fatto breccia nel cuore di tantissime persone, le quali la seguono con dedizione online. Molto attiva su Instagram, non perde occasione per deliziare i fan con foto come quella che potete vedere qui sopra. Si tratta di un selfie davanti allo specchio scattato prima di partecipare ad un evento organizzato da Nike.

La mezzofondista ha deciso di sfoggiare un look molto elegante e allo stesso tempo sensualissimo. Ha optato per un abito lungo trasparente, dal quale è possibile intravedere l’intimo nero. Le sue curve hanno catalizzato le attenzioni degli utenti, rimasti a bocca aperta davanti al suo outfit audace. I suoi capelli sono raccolti in due codini, lasciando libero il suo bel viso: una bellezza davvero irresistibile.