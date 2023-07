Tennis, direct intasato: sono tutti pazzi di lei

Tennis, la meravigliosa giocatrice ha fatto colpo su tutti ritrovandosi il direct intasato dai messaggi dei fan, che hanno perso la testa per lei.

Il suo charme non è mai passato inosservato e, sebbene abbia deciso di mettere da parte le competizioni, può continuare a contare sull’affetto di tantissimi tifosi. La bella atleta è riuscita a conquistare tutti grazie alla sua bellezza e alla sua classe, diventando una star dei social. Di recente ha stupito i fan con una rivelazione inaspettata, per poi ritrovarsi sommersa dai loro messaggi: ormai sono tutti pazzi di lei.

Nata a Mosca nel 1990, la giocatrice ha sempre sognato di raggiungere grandi risultati nel mondo del tennis. Fin da bambina è rimasta stregata dalla disciplina e, dopo aver mosso i primi passi a livello juniores, nel 2008 ha debuttato nel Grande Slam durante gli US Open. Due anni più tardi si è fatta notare per aver raggiunto il terzo turno del Roland Garros, prima di essere sconfitta da Samantha Stosur.

Nel 2011 si è spinta fino alla top 100 della classifica mondiale, arrivando alla posizione numero 93, ad oggi il suo best ranking. Nonostante il sogno di affermarsi come una delle migliori tenniste di sempre, Anastasia Pivovarova non è riuscita a spingersi oltre e, col passare degli anni, si è progressivamente allontanata dalle competizioni. Oggi è molto attiva sui social, dove si è costruita un notevole seguito, ed è una mamma molto fiera.

Tennis, Anastasia Pivovarova la risposta alla domanda di un fan scatena l’entusiasmo del web

I tifosi, fin dal suo debutto, non si sono lasciati sfuggire un dettaglio: stiamo parlando della sua incredibile bellezza. Grazie al suo fascino la meravigliosa Anastasia ha fatto breccia nel cuore di migliaia e migliaia di utenti, tanto da affermarsi come influencer su Instagram. Di recente, l’ex tennista ha deciso di rispondere ad alcune domande dei follower, lasciandosi andare ad una rivelazione che ha attirato molto la loro attenzione.

Anastasia, infatti, ha svelato di non essere impegnata in nessuna relazione sentimentale. Una notizia che ha subito scatenato l’entusiasmo dei suoi fan. Così si è ritrovata il direct intasato dai messaggi dei seguaci. Sono tantissimi gli user che hanno perso completamente la testa per lei e, sapere che è single, ha fatto nascere in loro qualche speranza (con ogni probabilità destinata a rimanere tale).

Nell’ultimo post apparso sul suo profilo, Anastasia si è rivolta proprio ai fan che l’hanno sommersa di messaggi, spiegando di non aver mai parlato della sua vita privata, pensando che non fosse poi così interessante. L’ex sportiva ha ironizzato, affermando che in molti si sono dimostrati aperti e piuttosto coraggiosi, mentre in molti secondo lei continua ad essere timidi. D’altronde, il suo è uno charme capace di stregare chiunque.