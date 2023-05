Tennis, il reel che scotta è già virale: spietata in bikini

Tennis, un video da bollino rosso è improvvisamente comparso sul suo profilo Instagram: prova superata a pieni voti.

Dall’Europa e non solo. Perché una bellezza come la sua, questo è poco ma sicuro, non ha confini. Men che meno quando, come in questo caso, è oggettiva. Innegabile. E perché mai dovremmo stupirci, dunque, del fatto che il suo bacino di follower sia popolato da tifosi e ammiratori provenienti da ogni dove?

Qualche settimana fa, il suo profilo ha fatto boom all’improvviso. Una marea di utenti italiani l’ha scoperta e ha ben pensato, di conseguenza, di correre a cercarla sui social network. Lei ha guadagnato un bel po’ di seguaci, mentre loro si sono assicurati l’incredibile opportunità di ritrovare il suo viso e le sue curve sulla loro bacheca. Che non è mica poco, anzi. Ma l’avete vista? Vi siete resi conto di quanto sia incredibilmente sexy ed affascinante? Se la risposta a queste domande è no, non temete. Avete tutto il tempo del mondo per recuperare e per scoprire tutti i contenuti meravigliosi che questa tennista unica nel suo genere ha postato nel tempo. Siete pronti? Allacciate le cinture, allora: stiamo per partire.

La splendida creatura della quale vogliamo parlarvi oggi è Anastasia Pivovarova, classe 1990. Da una prima occhiata al suo profilo Instagram si intuisce subito che abbia una passione spasmodica per il tennis. E fino ad un certo punto ha anche giocato, salvo poi decidere di cambiar strada per via di un brutto infortunio e di lasciare questo sport.

Tennis, il suo corpo sembra scolpito: semplicemente irresistibile

Per fortuna eccelle anche nella nuova attività alla quale ha deciso di interessarsi dopo aver appeso la racchetta al chiodo. Sui social network va alla grandissima e il suo è uno dei profili più amati e cliccati nel panorama delle ex atlete.

Il perché è presto detto. Anastasia non si risparmia mai, quando c’è da pubblicare fotografie supersexy e mettere in mostra le doti che Madre Natura le ha dato in dono. Ha un fisico così prorompente, così sensuale, che resistere ai suoi scatti è veramente impossibile.

Così come non possiamo aspettarci che qualcuno resista al magnifico reel che ha pubblicato qualche ora fa. La Pivovarova è in bikini e gioca con l’obiettivo della cam in tutti i modi possibili e immaginabili, mostrando il suo corpo scolpito in diverse salse. E dovremmo essere tutti d’accordo sul fatto che la prova costume non solo sia superata, ma che Anastasia potrebbe salire in cattedra e dare lezioni a tutte.