MLS: i pronostici sulle partite della notte

MLS, nella notte scendono in campo tutte le squadre del massimo campionato statunitense e canadese: notizie e pronostici.

Ritorna la MLS dopo i recuperi infrasettimanali e lo fa con la solita carrellata di partite che vedono impegnati i club sia della Eastern che della Western Conference. Ad ovest i campioni in carica dei Los Angeles FC, la squadra in cui milita l’ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini, stanno attraversando un momento tutt’altro che positivo.

In settimana hanno perso il derby cittadino con i Los Angeles Galaxy, deciso nella ripresa da un gol dell’ex Barcellona Riqui Puig. Si tratta della terza sconfitta consecutiva per la compagine angelina, guidata dal Steven Cherundolo. L’occasione per risollevare la testa gliela concede un altro derby – in questo caso californiano – contro i San Jose Earthquakes, che da giugno in poi hanno vinto solo due partite su sette e fanno molta fatica in trasferta (a malapena una vittoria in 21 partite). Chiellini e compagni dovrebbero dunque tornare a vincere ma allo stesso tempo appare improbabile che la loro porta resti inviolata. Impegno ostico invece per i “cugini” dei Los Angeles Galaxy, a caccia di conferme contro gli imprevedibili Philadelphia Union: attesi almeno tre gol complessivi. Si profila un match movimentato anche quello tra Minnesota United e Austin: i padroni nelle ultime tre partite hanno realizzato otto gol, un bottino che potrebbe incrementare ora che arriverà l’attaccante finlandese Pukki, ormai ex centravanti del Norwich. Esame complicato per Nashville, che farà visita ai Chicago Fire, mentre gli Houston Dynamo, deludenti in trasferta, dovrebbero evitare la sconfitta contro lo Sporting Kansas City.

Le previsioni sulle altre partite

L’Inter Miami non vede l’ora di abbracciare Leo Messi, ma dovrà aspettare ancora un po’ per vedere in campo il capitano dell’Argentina campione del mondo.

Intanto sembra funzionare la cura del “Tata” Martino: nelle ultime due partite sono arrivati due pareggi. Non sarà facile, tuttavia, uscire indenni dalla trasferta di Washington, dove gli uomini allenati dall’ex tecnico del Barcellona incontreranno il DC United di Wayne Rooney, che l’ultima volta davanti al proprio pubblico ha strapazzato la capolista Cincinnati. Continua invece a colare a picco Toronto: i canadesi, incapaci di fare punti da quattro turni, in settimana sono naufragati in casa dell’Orlando City (4-0) in una partita condizionata anche dall’espulsione di Bernardeschi, assente contro il Saint Louis City. Tre punti alla portata anche per il Real Salt Lake: Orlando è meno temibile lontano dalla Florida. Dovrebbe infine subire un gol Cincinnati, apparsa più balbettante nelle ultime sfide.

MLS, possibili vincenti

DC United (in DC United-Inter Miami, ore 01:30)

Saint Louis City (in Toronto FC-Saint Louis City, ore 01:30)

Houston Dynamo o pareggio (in Houston Dynamo-Sp. Kansas City, ore 02:30)

Real Salt Lake (in Real Salt Lake-Orlando City, ore 03:30)

Los Angeles FC (in Los Angeles FC-San Jose Earthquakes, ore 04:30)

Le partite da almeno un gol per squadra

Charlotte FC-Cincinnati, ore 01:30

New York Red Bulls-New England Revolutions, ore 01:30

Los Angeles FC-San Jose Earthquakes, ore 04:30

MLS, le partite da almeno tre gol complessivi

Columbus Crew-New York City, ore 01:30

Chicago Fire-Nashville, ore 02:30

Minnesota United-Austin, ore 02:30

Los Angeles Galaxy-Philadelphia Union, ore 04:30