Wimbledon, chi è la fidanzata di Zverev: quel servizio su Playboy

Wimbledon, sapevi che la splendida fidanzata di Zverev ha posato per un servizio a luci rosse sulla rivista Playboy?

Prima di Alexander Zverev, nella sua vita c’è stato un altro atleta. Non un tennista, ma un calciatore. Lo stesso calciatore che adesso sta con Diletta Leotta e che sta per diventare padre, vale a dire il portiere del Newcastle United Loris Karius. Hanno percorso un tratto di strada insieme per poi decidere di dirsi addio.

Non tutti i mali vengono per nuocere, ad ogni modo, e lo dimostra il fatto che adesso sembrino entrambi molto più felici tra le braccia dei nuovi partner. Sophia Thomalla è innamorata pazza del suo Sascha, ex top ten scivolato in classifica per via di un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per parecchi mesi. Ma chi è, appunto, la ragazza che ha fatto girare la testa al campione tedesco? Nel loro Paese di origine, ossia la Germania, Sophia non avrebbe assolutamente bisogno di presentazioni. È molto famosa e ha un seguito piuttosto notevole. Non solo sui social network, dove il suo profilo fa faville, ma anche dal pubblico televisivo.

Sì, perché la Thomalla è una presentatrice e conduce diversi show. C’è lei al timone di Are you the one e di Date or drop, ragion per cui non è celebre di riflesso, solo perché il suo fidanzato è popolarissimo. Famosa lo era ancor prima di mettersi con lui e per i motivi più disparati.

Wimbledon, nella top ten delle wag più sexy c’è anche lei

Lady Zverev è comparsa negli spot pubblicitari più disparati, essendo lei una donna bellissima. Ha grinta e carattere da vendere ed ha anche un corpo niente male che esibisce, sui social network, con comprensibilissimo orgoglio.

Ne è talmente fiera che qualche anno fa, come senz’altro in tanti ricorderanno, ha posato senza veli per una delle copertine più piccanti della storia di Playboy. Quelle foto fecero scalpore e contribuirono, questo è poco ma sicuro, a fare di Sophia Thomalla una stella. Cinque anni sono trascorsi da quel servizio, ma la fidanzata di Zverev non ha mai smesso di fare girare la testa ai suoi fan.

Non ha più posato per la rivista di Hefner, ma i social media sono il palcoscenico perfetto per chi, come lei, ama stuzzicare i follower. Lo fa in mille modi diversi, ora con un bikini, ora con uno stuzzicante miniabito. E riesce, sempre e comunque, ad assicurarsi una montagna di like e di commenti.