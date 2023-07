Wimbledon in love | Non solo Badosa e Tsitsipas: un’altra coppia da Slam

Wimbledon in love: il prestigioso torneo è entrato nel vivo e, dopo Badosa e Tsitsipas, una nuova coppia è uscita allo scoperto.

Lo scorso 26 giugno il torneo di Wimbledon ha avuto inizio e i campioni di tennis provenienti da ogni parte del mondo sono volati a Londra per disputare l’evento più antico nella storia della disciplina. Sebbene la tensione sia alta e non manchi di certo la competizione, quest’anno l’amore sembra aver trionfato tra gli atleti. Dopo Badosa e Tsitsipas, una nuova coppia ha ufficializzato la sua relazione.

È passata qualche settimana da quando la tennista spagnola Paula Badosa ha dato conferma alle voci diffuse sulla sua frequentazione con il collega greco Stefanos Tsitsipas. Nel corso di un’intervista alla rivista Ciao, ha dato una risposta piuttosto chiara: “Sì, sto uscendo con lui” sono state le sue parole, senza troppi sfarzi. Oggi formano una delle coppie più seguite del momento dai tifosi di tennis.

Sui social i due hanno cominciato a condividere le loro prime foto insieme, scatenando subito le reazioni degli utenti. Agli occhi di questi ultimi – sempre molto attenti – non è sfuggita nemmeno la nuova coppia di campioni: stiamo parlando di Eden Silva e Liam Broady, che negli ultimi tempi hanno reso ufficiale la loro bellissima storia d’amore con alcuni scatti sui social.

Wimbledon in love, Eden Silva e Liam Broady fanno sognare i tifosi

Classe 1994, Broady si è fatto strada nelle competizioni dimostrando di avere ottime doti fin da bambino. Mentre gareggiava in juniores, infatti, ha raggiunto il secondo posto del ranking mondiale. Nel corso della sua carriera di professionista, invece, è arrivato fino alla 116esima posizione lo scorso anno. Silva, da parte sua, nel 2022 ha raggiunto il 338esimo posto della classifica e, al momento, è determinata a spingersi oltre.

I due tennisti britannici hanno attirato la curiosità del pubblico dopo che quest’ultima ha postato uno scatto insieme al fidanzato, definendosi nella didascalia una “ragazza fortunata” e ringraziandolo per aver organizzato un “meraviglioso weekend a sorpresa”. L’atleta non è certamente nuova alle attenzioni dei tifosi, che negli ultimi tempi ha stregato con il suo charme irresistibile.

Non sorprende che sia riuscita anche a fare breccia nel cuore del collega. Secondo le fonti, la loro relazione sarebbe iniziata nel 2022. La passione comune per il tennis li ha fatti incontrare – come per ogni coppia di sportivi finita col far sognare i tifosi – e, presto, la scintilla è scoppiata. Al momento anche loro si trovano a Wimbledon, dove nella giornata di ieri Broady ha disputato il suo terzo turno. Silvia, invece, non è riuscita a superare le qualificazioni.