Brasileirao 2023: i pronostici sulle partite di sabato 8 luglio

Brasileirao 2023, in serata e nella notte sono in programma cinque partite valide per la quattordicesima esima giornata: notizie e pronostici.

Nei primi cinque anticipi della 14esima giornata del Brasileirao spiccano le sfide tra Atletico Mineiro e Corinthians e soprattutto tra Palmeiras e Flamengo, non un derby cittadino ma comunque una delle grandi classiche del massimo campionato brasiliano.

I due club di San Paolo e Rio de Janeiro si sono peraltro affrontati due anni fa nella finale della Copa Libertadores, che ha visto trionfare il Verdao. Entrambe oggi frequentano le zone d’alta classifica: sono rispettivamente quarta e terza, ma già parecchio attardate nei confronti del Botafogo capolista. Il Palmeiras ha perso ulteriore terreno nelle ultime settimane, mancando l’appuntamento con la vittoria da tre partite di fila e perdendo lo scontro diretto con il Botafogo. Nell’ultimo mese l’unico successo è arrivato in Libertadores (4-0 al modesto Bolivar) che ha permesso ai biancoverdi di qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. In casa, tuttavia, gli uomini di Abel Ferreira si trasformano: davanti al proprio pubblico hanno vinto 17 delle ultime 20 partite, realizzando sempre molti gol. Irregolare anche il cammino del Flamengo, che ad ogni modo sembra aver svoltato con l’arrivo di Jorge Sampaoli in panchina. Tre vittorie nelle ultime quattro giornate per il Mengao, grazie alle quali è riuscito a sorpassare anche lo stesso Palmeiras. Ci sono i presupposti, insomma, per un match spettacolare, da almeno tre gol complessivi.

Brasileirao 2023: niente Hulk per l’Atletico Mineiro

L’altro match da tenere sott’occhio è quello che va in scena a Belo Horizonte. I padroni di casa dell’Atletico Mineiro balbettano – senza vittorie nelle ultime 5 partite – ed in classifica sono solo decimi. I bianconeri però incontreranno un Corinthians ancora in piena crisi.

Il Timao ha otto punti in meno e galleggia sopra la zona retrocessione: in difesa lo storico club di San Paolo è molto solido ma fa molta fatica in fase di non possesso. L’Atletico è leggermente favorito ma occhio all’assenza, pesantissima, del suo capocannoniere Hulk, squalificato per doppia ammonizione. Non attraversano un periodo positivo neppure Cuiabá e Bahia, entrambe nella parte destra della classifica. Ci aspettiamo una gara molto tirata e poco movimentata, in cui il Cuiabá potrebbe spuntarla di misura. Eviterà con ogni probabilità la sconfitta il Cruzeiro, impegnato sul campo del pericolante Vasco da Gama, in piena zona retrocessione: anche in questo caso le reti complessive potrebbero essere meno di tre. La sfida con l’America Mineiro per il Coritiba fanalino di coda è un’occasione per continuare a muovere la classifica dopo il successo in trasferta ai danni del Goiás.

Possibili vincenti

Cuiabá (in Cuiabá-Bahia, ore 21:00)

Atletico Mineiro o pareggio (in Atletico Mineiro-Corinthians, ore 23:30)

Coritiba o pareggio (in Coritiba-America Mineiro, ore 23:30)

Palmeiras (in Palmeiras-Flamengo, ore 02:00)

Brasileirao 2023: le partite da almeno un gol per parte

Vasco da Gama-Cruzeiro, ore 21:00

Palmeiras-Flamengo, ore 02:00 (domenica)

La partita da almeno tre gol complessivi

Atletico Mineiro-Corinthians, ore 23:30

Palmeiras-Flamengo, ore 02:00