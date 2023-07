Caccia grossa per Leclerc: il cuore della tifosa più sexy al mondo è suo

Caccia grossa per Leclerc: il pilota di Formula 1 ha fatto breccia nel cuore della tifosa più sexy al mondo.

Il pilota si è fatto conoscere in tutto il mondo per i traguardi raggiunti nelle corse, riscuotendo un notevole successo fin dal suo esordio nella Formula 1 cinque anni fa. Oggi Charles Leclerc gode di una notevole fama, che spiega la curiosità del pubblico non solo intorno alla sua carriera ma anche alla sua vita privata. Il 25enne non è nuovo al mondo del gossip, e di recente, è tornato a far parlare di sé.

Negli scorsi mesi ha attirato l’attenzione della cronaca rosa per via della diffusione di numerosi rumors sulla sua presunta nuova fidanzata. In passato il pilota ha avuto una relazione con Charlotte Siné, volta a termine quasi un anno fa, e negli ultimi tempi sembrerebbe essersi avvicinato ad una ragazza “misteriosa”. Il suo nome è Alexandra Saint Mleux e non sono molte le informazioni disponibili sul suo conto.

Di lei sappiamo solamente che ha 21 e che è una studentessa residente a Parigi. Alle voci sulla frequentazione con Alexandra, di recente si sono aggiunti nuovi gossip che vedono protagonisti Leclerc e l’influencer diventata famosa come “la tifosa più sexy al mondo”, ossia l’affascinante Ivana Knoll. Proprio quest’ultima ha recentemente scatenato le reazioni dei follower in seguito alla sua rivelazione.

Caccia grossa per Leclerc: la risposta di Ivana Knoll è inequivocabile

Classe 1992, Ivana Knoll è una modella originaria di Francoforte (Germania) che vive in Croazia, per la precisione in Zagabria, da quando era una bambina. Nel 2016 ha preso parte al concorso Miss Crotia World, guadagnandosi una certa popolarità. Oggi è molto attiva sui social, dove condivide scatti da togliere il respiro: il suo charme non passa di certo inosservato e, con le sue curve pericolose, ha fatto perdere la testa agli utenti.

L’anno scorso è finita al centro dell’attenzione per aver stregato il pubblico dei Mondiali di calcio. I tifosi non hanno potuto fare a meno di notarla tra una partita e l’altra, sensualissima come sempre. I suoi look hanno mandato in delirio gli spettatori, anche se non sono mancate alcune polemiche. Non tutti, infatti, hanno apprezzato la sua eccessiva “esposizione” durante la manifestazione sportiva tenutasi nel Qatar.

In questi giorni Knoll è tornata a far parlare di sé dopo aver risposto ad alcune curiosità dei suoi seguaci su Instagram. Alla tifosa più sexy di tutti i tempi è stato domandato quale sia il suo pilota di Formula 1 preferito. La sua risposta è stata piuttosto chiara: ha condiviso un selfie scattato insieme a Leclerc, probabilmente dopo averlo incontrato ad una manifestazione. Insomma, il campione della Formula 1 ha fatto proprio colpo.