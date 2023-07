Zverev-Berrettini, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Zverev-Berrettini è un match valido per il terzo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

Guai a sottovalutare Matteo Berrettini a Wimbledon. L’erba dello Slam più prestigioso del circuito tennistico per il tennista romano è un po’ come gli spinaci per Braccio di Ferro.

Sembrava non avesse alcuna chance al primo turno contro l’amico e connazionale Sonego, che l’aveva battuto nettamente anche a Stoccarda tre settimane prima. Ed invece in queste prime due partite abbiamo rivisto – e finalmente, aggiungeremmo – un Berrettini formato 2021, il “martello” dell’All England Club che due anni fa alzò bandiera bianca solamente davanti ad un extraterrestre come Novak Djokovic. La conferma è arrivata ieri nel match di secondo turno contro l’australiano Alex de Minaur, erbivoro e finalista nell’ultimo torneo del Queen’s. I colpi dell’italiano hanno completamente disorientato l’ostico tennista aussie, costretto ad arrendersi dopo soli tre set (6-3 6-4 6-4). Servizio solidissimo, dritto devastante, rovescio in slice come al solido insidioso sulla superficie verde. Ma soprattutto è un Berrettini sano fisicamente: il suo grande tallone d’Achille nell’ultimo anno e mezzo, visto che sono stati gli infortuni a limitarlo e ad impedirgli di ritrovare il giusto ritmo.

Ma dove potrà arrivare questo Berrettini? In tanti si chiedono se sia capace di arrivare in fondo come due anni fa, ma è meglio andarci cauti.

Anche perché, non avendo iniziato Wimbledon come testa di serie, il 27enne romano dovrà affrontare un percorso complicatissimo fino ad un’eventuale finale. Cioè estromettere due avversari del calibro di Alexander Zverev – ex top ten, come lui tormentato dagli infortuni – e, quasi certamente, Carlos Alcaraz. Il primo ostacolo è il tedesco, sfidato l’ultima volta in quella maledetta sera di novembre 2021 alla Finals di Torino: nel tie break del primo set Berrettini dovette dare forfait per via di un infortunio (uno dei tanti) ai muscoli addominali. Sono cinque in totale i testa a testa con “Sascha”. Il nativo di Amburgo è in vantaggio 4-1, l’unico successo del romano è arrivato agli Internazionali d’Italia 2019. Anche Zverev è apparso in ripresa, malgrado i primi due incontri non possano essere considerati dei test validi: il tedesco ha battuto in tre set l’olandese Brouwer e in quattro il nipponico Watanuki.

Zverev-Berrettini: il pronostico

Il Berrettini ammirato ieri contro de Minaur non deve temere quasi nessuno su erba, tranne forse il solo Djokovic. Non è scontato, però, che il romano riesca a replicare quella prestazione. I bookmaker non lo considerano favorito, ma puntare su di lui potrebbe rivelarsi una scelta vincente. Zverev non è quello di un anno fa e sui prati è in generale più vulnerabile rispetto ad altre superfici. La differenza, a nostro parere, dovrebbe farla il servizio, trattandosi di due cosiddetti big server. L’azzurro potrebbe spuntarla in una gara da almeno quattro set: uno di questi è molto probabile che finisca al tie break.