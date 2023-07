Wimbledon, tabellone maschile: notizie e pronostici sabato 8 luglio

Wimbledon, si conclude oggi il programma del terzo turno. In campo ben otto incontri: notizie e pronostici.

La pioggia – per ora – è solo un lontano ricordo in quel di Church Road. I calendari non sono più intasati e possono finalmente “respirare”. Oggi si concluderanno gli incontri di terzo turno, definendo così gli ultimi accoppiamenti degli ottavi di finale.

Si parte alle 12:00 con una delle sfide più intriganti tra le otto in programma nel tabellone del singolare maschile. Lo statunitense Tommy Paul affronta uno dei giovani più interessanti del circuito: si tratta del ceco Jiri Lehecka, che nelle prime due uscite ha impressionato contro l’austriaco Ofner e soprattutto contro l’argentino Cerundolo, fresco di vittoria ad Eastbourne. Lehecka non aveva mai vinto sull’erba prima di questa stagione ma sembra aver tutto per fare bene anche sulla superficie verde. Non parte favorito contro il più esperto americano ma si profila un match combattuto, da almeno quattro set. Approdare agli ottavi non sarà una passeggiata neppure per Holger Rune: l’astro nascente del tennis mondiale, dopo due partite poco impegnative contro Loffhagen e Carballes Baena, dovrà fare molta attenzione alla mina vagante Alejandro Davidovich Fokina, uno che di solito si esalta contro i più forti. Non a caso, lo scorso aprile, fu proprio lui ad eliminare Rune dal torneo di Madrid al termine di una vera e propria maratona di tre ore.

Eubanks non si ferma più

Non si ferma più Christopher Eubanks, che sta vivendo le settimane più emozionanti della sua carriera. Sette giorni fa l’americano ha vinto il suo primo torneo Atp, trionfando a Maiorca. Ed oggi potrebbe accedere per la prima volta agli ottavi di finale di uno Slam.

Occasione enorme anche per l’australiano Christopher O’Connell, a un passo dagli ottavi da numero 73 della classifica Atp: prevediamo un match equilibrato, ma la bilancia sembra pendere dalla parte dello statunitense, in stato di grazia. Vittoria alla portata invece per il numero uno al mondo Carlos Alcaraz: il cileno Jarry, nonostante il potente servizio, non riuscirà a scalfire il gioco del fenomenale tennista spagnolo. Ha sorpreso tutti Daniil Medvedev, eliminando senza problemi una delle sue bestie nere, il veterano Adrian Mannarino. Il russo è apparso in fiducia contro il francese e dovrebbe ripetersi anche contro l’ungherese Fucsovics, uno che solitamente tende a sciogliersi davanti ai top ten.

Interessantissima anche la sfida tra Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov: favorito l’americano, ma l’elegante bulgaro è sempre imprevedibile. La giornata si chiude con il match tra il ritrovato Matteo Berrettini e Alexander Zverev, un altro che ultimamente ha dovuto combattere con gli infortuni: l’azzurro ieri ha fatto un sol boccone di de Minaur e potrebbe spuntarla anche contro il tedesco, che sull’erba non è certo imbattibile.

Wimbledon, i possibili vincenti

Eubanks in Eubanks-O’Connell

Medvedev in Medvedev-Fucsovics

Tiafoe in Tiafoe-Dimitrov

Berrettini in Zverev-Berrettini

Wimbledon, i match da almeno quattro set

Lehecka-Paul

Davidovich Fokina-Rune

Tiafoe-Dimitrov

Zverev-Berrettini