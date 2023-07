Gratta e Vinci, delusione X5: il premio è ridicolo

Gratta e Vinci, delusione X5 a Roma: il premio per questo tagliando è stato veramente ridicolo. Ecco quello che è successo

Immaginate una sera di uscire con gli amici e voler voglia di offrire un aperitivo. Lo fate, e nel momento in cui poi andate a pagare vi venga la voglia di comprarvi un Gratta e Vinci, al posto di prendere il resto. Chissà, magari sognate di rientrare della spesa e quindi beccare pure i 50euro che in quel momento sarebbero ben accetti.

Bene, la storia raccontata da Agimeg.it è proprio questa, anche se a dire il vero i soldi vinti non hanno secondo noi nemmeno coperto in parte la spesa. Il fatto però è che l’uomo in questione, a Roma, aveva comprato un New Tutto per Tutto dal valore commerciale di 5 euro e aveva beccato pure il moltiplicatore X5: chissà, magari immaginava di riuscire a vincere qualcosa di davvero importante un volta trovate quel segno. E invece. E invece…

Gratta e Vinci, il moltiplicatore è ridicolo

Grattando nella colonna “i numeri vincenti” ha trovato il 24, numero presente anche nella quarta giocata presente sul tagliando. Prima di vedere l’eventuale cifra vinta, ha grattato il relativo moltiplicatore, scoprendo un interessante “X5“.

In poche parole ci ha davvero creduto, fin quando non ha grattato la cifra in questione. La scoperta è stata davvero amarissima, visto che sotto il numero trovato c’era solamente 5 euro. Quindi, moltiplicato per cinque, il totale portato a casa è stato di soli 25euro. Non è la prima volta, purtroppo per chi capita, che questo tipo di uscite regalano davvero una somma ridicola. Pensare che la vincita massima del tagliando in questione dà la possibilità di portare a casa la bellezza di 500mila euro lascia veramente l’amaro in bocca. Un amaro che difficilmente se ne può andare. Certo, pensare di prendere tutto il malloppo forse è esagerato, ma credere di vincere almeno mille euro allora ci può stare. E invece no, niente. Un’altra delusione. Peccato.