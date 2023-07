Formula Uno, qualifiche del GP di Silvestrone: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, qualifiche GP di Silvestrone: in Inghilterra lo spartito non cambia. C’è Max che è il favorito. Orgoglio Sainz

Ormai abbiamo capito chi è il più forte. Max Verstappen, in Austria, ha dato una ulteriore prova di quello che sa fare e di quello che vuole fare: vale a dire prendersi, davvero, tutto. Basti pensare a quello che è successo alla fine dello scorso Gran Premio, a due giri dalla fine, quando il pilota olandese è entrato ai box per cambiare gomme e per tentare, all’ultimo tentativo, di fare il giro veloce. Ovviamente ci è riuscito, prendendosi anche un rischio enorme. Ma quando uno ha la mentalità vincente allora inutile anche spiegargli tutto.

Bene, la Formula Uno non conosce sosta e in questo weekend corre in Inghilterra, a Silverstone, dove nella giornata di ieri sono andate in scena le prime prove libere. Davanti a tutti c’è il solito Max, che anche nella simulazione della gara ha dimostrato di avere un gran passo. Bene delle due Ferrari Sainz, che è vicino all’olandese mentre non si hanno tempi di Leclerc, che non è uscito in pista ieri. Lo farà oggi e lo farà soprattutto pomeriggio, quando sono in programma alle 16 le qualifiche.

Inutile dire che il meteo inglese è sempre assai difficile da leggere. Non ci sono certezze né sul fatto che possa essere una gara asciutta e né sul fatto che possa pure arrivare la pioggia: insomma, come al solito, c’è molta incertezza sotto questo aspetto. Che poi, l’incertezza meteo, è l’unica della giornata. Per il resto la convinzione è quella che Verstappen partirà di nuovo davanti a tutti.

Formula Uno, dove vedere le qualifiche in diretta tv e streaming

Le qualifiche del Gp dell’Inghilterra, sul circuito di Silverstone, sono in programma oggi, sabato 8 luglio alle 16:00. Saranno visibili in diretta tv e in esclusiva sul canale dedicato: Sky Sport F1 HD al canale 207 del telecomando. C’è anche la possibilità di seguirle in streaming, grazie all’applicazione Sky Go e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Le qualifiche saranno trasmesse in chiaro anche su Tv8 (canale 8 e 508 HD del digitale terrestre, canale 121 del satellite) e sul sito Tv8.it in streaming. Tutto questo però in differita e partire dalle 19:45.

Il pronostico

Lo ha dimostrato in più di un’occasione, lo ha dimostrato in maniera definitiva nello scorso fine settimana: Max Verstappen è un cannibale e quest’anno, vedendo anche il netto divario con gli altri, non vuole lasciare proprio nulla al caso. Anche oggi l’olandese, su una Red Bull che non ha problemi, dovrebbe prendersi un’altra pole. Con Sainz almeno nei primi tre.