Kayla Simmons versione Baywatch: il reel mostra un dettaglio piccante

Kayla Simmons versione Baywatch: la pallavolista più sexy del Mondo si ispira a Pamela Anderson. I fan non credono ai propri occhi

La pallavolista più sexy del Mondo continua a stupire. E questa volta lo fa cercando di imitare una delle icone più ricordate degli anni 90, inizi 2000: Pamela Anderson. Una Kayla Simmons senza freni quella che stiamo vedendo negli ultimi giorni, che adesso ha superato forse la misura. Sicuramente, della misura giusta, non era il costume che ha messo in mostra e che ha ricordato Baywatch.

Impossibile sì fosse della misura giusta, perché altrimenti non ci sarebbe stato il rischio evidente di una fuoriuscita clamorosa che avrebbe mandato letteralmente al manicomio i proprio fan. A dire il vero qualcuno ci ha capito ben poco visti i commenti che ci sono stati e che hanno accompagnato il suo post. Un video dove gioca con i proprio capelli mentre è accerchiata da un costume rosso che è identico a quello della Anderson in quella serie tv che tutti noi ricordiamo. Quel video di lei che corre sulla spiaggia è stata un’immagine che moltissimi hanno ancora impressa nella mente. E sinceramente, visto la bellezza, è davvero difficile dare torto.

Kayla Simmons, il video manda i fan al manicomio

Un reel brevissimo, dicevamo, uno di quei video veloci fatti molto spesso a posta per catturare l’attenzione. Riuscitissimo quello della pallavolista, che ha fatto scattare i commenti in pochissimo tempo. E molti non hanno davvero perso l’occasione di ricordare che assomiglia, tanto, ma proprio tanto, alla Anderson.

Kayla non è nuova a queste uscite: poco tempo fa ha fatto letteralmente sbavare i propri fan pizzando degli scatti in sauna dove un top assai più piccolo di quello che serve per contenere le sue forme, era in bella vista. Sì, il top onestamente si vedeva poco e quello che era in risalto era un’altra cosa. Vabbè, ormai siamo quasi abituati a tutto questo, ma ogni volta è quasi un colpo al cuore. Soprattutto quando inizia a ricordare questi anni passati e dove quindi riaffiorano i ricordi. Lo volete vedere quel video? Eccovi serviti, sotto lo potete trovare.

https://www.youtube.com/shorts/vI_0lWNz_jA?feature=share