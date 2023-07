Badosa e Tsitsipas, guai in vista: social scatenati, è meglio di una serie tv

Badosa e Tsitsipas, guai in vista per i due: il padre fulminato dallo sguardo della tennista. Meglio di una serie tv

Com’era il detto? Tra moglie e marito non mettere il dito. E se di solito, o almeno la leggenda dice questo, sono le suocere che danno questa idea, per Paula Badosa, compagna di Tsitsipas, non è proprio così.

Di solito uno sguardo dice tutto. Anzi, quasi sempre è così. E quello che la tennista ha lanciato al padre di Tsitsipas, suo compagno, durante il match contro Murray, lascia davvero poco, pochissimo spazio, a tutti quelli che sono i commenti che ci possono essere attorno a una storia del genere. I tabloid inglesi non hanno perso tempo, nemmeno il minimo, e hanno ricamato sulla cosa, e hanno aperto tutti i giornali in questi giorni. Quello sguardo “mancino” è una dimostrazione di come le cose non vanno benissimo. Evidente che tra i due non corre buon sangue, è evidente che tra i due le cose non vanno come si dovrebbe. E chissà che cosa ne pensa il tennista di questo sguardo, che sicuramente avrà visto, perché in Inghilterra, realmente, non si parla di nient’altro.

Badosa e Tsitsipas, il video che mostra Badosa che fulmina il suocero

Il video è palese. E a tutte quelle che sono le possibili interpretazioni non lascia spazio. Apostolos, padre di Tsitsipas, si gira un attimo e guarda la Badosa. Uno sguardo furtivo, uno che di solito si fanno per capire cosa sta succedendo dietro, come se qualcuno ti stesse infastidendo di qualcosa. E la Badosa se ne accorge. E quando il suocero è girato, piazza lo sguardo clamoroso.

Uno sguardo freddissimo, con una espressione che sembra dire, e che dice: “Ma questo che cosa vuole”. E come detto oltre i giornali si sono scatenati anche i fan, che hanno commentato il video ridendo e scherzando, ma mettendo in evidenza quello che vi abbiamo raccontato prima: un rapporto che, oggettivamente, non sembra proprio essere dei migliori.